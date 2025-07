So haben sich die Immobilienpreise im Kanton Zürich im letzten Jahrzehnt entwickelt

Claudio Schwarz / Unsplash

Der Immobilienmarkt im Kanton Zürich hat in den letzten zehn Jahren eine beeindruckende Dynamik erlebt. Was einst als solider, aber stabiler Markt galt, entwickelte sich zu einem Hotspot mit spektakulären Preissteigerungen. Verantwortlich dafür waren wirtschaftliche Faktoren und gesellschaftliche Trends wie Urbanisierung, Digitalisierung sowie ein verändertes Sicherheitsdenken bei der Geldanlage.

Besonders während der letzten Krisenjahre – sei es durch die Pandemie, geopolitische Spannungen oder inflationsbedingte Zinsschwankungen – stieg das Bedürfnis nach sicheren Werten. Immobilien im Kanton Zürich galten dabei als nahezu unerschütterlich. Im Folgenden finden Sie Daten zu den Immobilienpreisen in Zürich und zur Entwicklung des Marktes zwischen 2014 und 2024.

Was die Preise wirklich angetrieben hat

Die rasant steigenden Immobilienpreise in Zürich kann man nicht einfach mit einem einzelnen Faktor erklären. Es war vielmehr ein Zusammenspiel aus ökonomischen, sozialen und politischen Entwicklungen. Neben der unverändert hohen Nachfrage und dem knappen Angebot spielte vor allem die Zinspolitik eine Schlüsselrolle: Historisch tiefe Hypothekarzinsen senkten die Einstiegshürde und befeuerten den Kaufboom. Gleichzeitig zogen institutionelle Anleger wie Pensionskassen vermehrt in den Markt – auf der Suche nach stabilen Renditen.

Auch politische Rahmenbedingungen hatten ihren Einfluss: Verdichtetes Bauen wurde gefördert, doch neue Bauprojekte stiessen vielerorts auf Widerstand. Zudem wuchs die Attraktivität von Wohneigentum durch Homeoffice und gestiegenes Sicherheitsbedürfnis infolge globaler Krisen.

Weitere treibende Kräfte für die Immobilienpreise in Zürich und deren Entwicklung:

● Steuerliche Attraktivität. Tiefe Vermögenssteuern in einigen Gemeinden zogen Kapital an. Image und Status.

● Eigentum in Zürich galt als Prestigegut.

● Erbengeneration. Vermehrte Erbschaften flossen direkt in Immobilienkäufe.

● Nachfrage aus dem Ausland. Internationale Käufer trieben Premiumsegmente zusätzlich an.

Die Immobilienpreise in Zürich und ihre Entwicklung zwischen 2014 und 2024 wurden

massgeblich durch Faktoren wie geringe Zinsen, hohe Nachfrage und begrenztes Angebot

beeinflusst, was die Wertsteigerung zusätzlich angetrieben hat. Dies spiegelt die Attraktivität

des Immobilienmarktes im Kanton wider.

Wer also im letzten Jahrzehnt in Zürich eine Immobilie gekauft hat, profitierte von stabilen Werten und von einer Vielzahl an Kräften, die alle in eine Richtung wirkten – nach oben.

Diese Zahlen sprechen Klartext: Zürichs Immobilienmarkt in Fakten

Wenn man sich die Preisentwicklung im Kanton ansieht, wird schnell klar: Hier wird nicht spekuliert – hier wird investiert. Innerhalb von zehn Jahren haben sich die Preise für Wohneigentum in vielen Gemeinden nahezu verdoppelt.

In Städten wie Winterthur, Uster oder Zürich selbst stiegen die Quadratmeterpreise für Eigentumswohnungen teils um mehr als 80 %. Ein durchschnittliches Einfamilienhaus kostete 2014 noch rund 1,2 Millionen Franken – heute sind es oft über 2 Millionen.

Auch ländliche Gemeinden zogen nach. Orte wie Affoltern am Albis, Bülach oder Dielsdorf verzeichneten Preisanstiege zwischen 50 und 70 %, was diese Regionen zunehmend in den Fokus preisbewusster Käufer rückt.

Ein Blick auf zentrale Kennzahlen verdeutlicht den Trend:

● Preis Eigentumswohnung 2014: ca. CHF 7.200/m2

● Preis Eigentumswohnung 2024: über CHF 12.000/m2

● Immobilienpreise in Zürich – Entwicklung: Anstieg von rund 4,5 % pro Jahr

● Leerstandsquote: unter 1 % – ein klares Signal für Angebotsmangel

Diese Zahlen zeigen, dass der Immobilienmarkt in Zürich längst nicht nur boomt – er verändert nachhaltig, wie und wo Menschen wohnen.

Regionale Unterschiede: So entwickelte sich der Markt

Nicht überall im Kanton verlief die Entwicklung gleich rasant. Während Städte wie Winterthur, Uster oder Wädenswil stark zulegten, blieben die Preise in einigen ländlichen Gemeinden vergleichsweise moderat. Eine wichtige Rolle spielen dabei Verkehrsanbindungen, Steuerbelastung und lokale Investitionsprojekte.

Beispiele für unterschiedliche Dynamiken der Immobilienpreise in Zürich:

● Zürich Stadt (Kreis 1–8): +65–80 %

● Agglomeration (z. B. Dietikon, Dübendorf): +45–60 %

● Ländlicher Raum (z. B. Andelfingen, Fischenthal): +20–35 %

Der Immobilienmarkt im Kanton Zürich ist alles andere als homogen. Während die Stadt Zürich

mit Spitzenpreisen und hoher Nachfrage glänzt, zeigen sich im Umland manchmal andere

Dynamiken. Gemeinden entlang des Zürichsees, etwa Küsnacht oder Meilen, gehören zu den

teuersten Adressen der Schweiz – hier sind Preise jenseits von CHF 17.000 pro Quadratmeter

längst keine Ausnahme mehr.

Weiter im Norden, etwa im Zürcher Unterland, wirken die Preise moderater. Doch auch hier ziehen sie stetig an, befeuert durch gute Verkehrsanbindungen und neue Infrastrukturprojekte. Regionen wie das Glattal oder das Furttal entwickeln sich zu gefragten Alternativen für Pendler.

Immobilienpreise Zürich: So gestalten sich die zukünftigen Trends

Trotz steigender Zinsen bleibt der Markt angespannt. Das begrenzte Angebot trifft weiterhin auf eine starke Nachfrage – sowohl von Privaten als auch von institutionellen Investoren. Wer heute in Zürich kauft, zahlt viel, aber setzt auf ein Gut, das auf lange Sicht kaum an Wert verlieren dürfte.

Die letzten zehn Jahre waren ein Paradebeispiel dafür, wie nachhaltig Standortfaktoren und gesellschaftliche Trends die Preisentwicklung prägen können. Und es spricht wenig dafür, dass sich das in naher Zukunft ändert.