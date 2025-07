Göppingen – Bedrohung mit Schreckschusswaffe führt zu Festnahme

Am Donnerstagvormittag, dem 10. Juli 2025, kam es in der Göppinger Innenstadt zu einem Vorfall, bei dem ein 22-jähriger Mann mit einer Schreckschusswaffe einen 32-jährigen Bekannten bedrohte. Der Vorfall ereignete sich gegen 11 Uhr in der Hauptstraße.

Laut Zeugenaussagen fuhr der 22-Jährige mit seinem VW Golf in die Hauptstraße und richtete eine Pistole auf den 32-Jährigen, der zu Fuß unterwegs war und den Autofahrer kannte. Anschließend stieg der Mann aus seinem Fahrzeug aus und stellte sich dem 32-Jährigen gegenüber. Dabei soll er die Pistole erneut in Richtung des 32-Jährigen gerichtet und mehrfach den Abzug betätigt haben. Es kam jedoch zu keiner Schussabgabe. Nach der Bedrohung fuhr der 22-Jährige mit seinem Fahrzeug in Richtung Marktplatz davon.

Die Polizei Göppingen leitete umgehend eine Fahndung ein. Nur kurze Zeit später konnte der 22-Jährige vor seiner Wohnanschrift in der Karl-Schurz-Straße angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Die Schreckschusswaffe hatte er im Gebüsch versteckt, wo sie zusammen mit der Schreckschussmunition sichergestellt wurde.

Weitere Ermittlungen ergaben, dass der 22-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Zudem stand er offenbar unter dem Einfluss von Drogen. Er gab an, zwei Tage zuvor einen Joint geraucht zu haben. Ein Drogenschnelltest verlief positiv auf THC. Daraufhin wurde er in ein Krankenhaus gebracht, um eine Blutprobe abzugeben.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der 22-Jährige wieder auf freien Fuß gesetzt. Auf ihn kommen nun mehrere Anzeigen zu, unter anderem wegen Bedrohung, Verstoßes gegen das Waffengesetz, Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Fahrens unter Drogeneinfluss. Zudem wurde ein Bericht an die Führerscheinstelle erstattet.

Laut Polizei kam es zwischen den beiden Beteiligten bereits im Vorfeld zu Streitigkeiten, die am Donnerstag eskalierten und den 22-Jährigen zu den Straftaten hinreißen ließen.

Die Ermittlungen dauern an.