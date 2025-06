Stuttgarter Party-Tipps fürs Wochenende

Von Alexander Kappen

Stuttgart. Beim Pop-up-Event Soko Sunday-Bites wird nicht ermittelt, sondern lecker gekocht – jammi! Na das wär doch was für den SJ Gastrotester. Zusammen mit dem Bar-Kollektiv She’s Not Real serviert das Sonderkommando kleine Snacks und Drinks, ohne Reservierung, ohne Speisekarte, aber mit Plan. Es gilt: first come, first serve. Wer kommt, kommt rein. Wer to late kommt, muss auf Hinweise verzichten. Eintritt frei.

Soko Sunday bei She’s not real, Cottastr. 4, Stuttgart-Süd, 25.-27.6. ab 16 Uhr

Das kostenlose Festival Current bespielt den öffentlichen Raum Stuttgarts mit künstlerischen Positionen zu Luft, Raum und Körper. Über fünf Weekends hinweg machen Installationen, Performances, Walks und Lesungen den jeweiligen Ort zum Ausstellungsort. Die Eröffnung findet auf dem Marienplatz statt, weitere Events sind unter anderem das Wasserbecken des Wasserspeichers, der Österreichpark und verschiedene Orte der Innenstadt. Das Festival kombiniert interdisziplinäre Kunst mit queer-feministischem Fokus. Eintritt kostenfrei!!!

Eröffnung Current Festival, Marienplatz, Stuttgart-Süd, 26.6. (bis 27.7.) tägl. ab 18 Uhr