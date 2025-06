Versuchtes Tötungsdelikt in Gauselfingen: 21-Jähriger in Untersuchungshaft

Bauarbeiter können sich nur durch Sprung zur Seite retten – Polizei verhindert weitere Eskalation

Burladingen-Gauselfingen. Die Staatsanwaltschaft Hechingen und das Kriminalkommissariat Balingen ermitteln gegen einen 21-jährigen Mann, der im Verdacht steht, am Dienstagnachmittag, dem 24. Juni 2025, in Gauselfingen gezielt mit einem Auto auf mehrere Bauarbeiter zugefahren zu sein. Der Tatverdächtige wurde noch am Tatort festgenommen und befindet sich inzwischen in Untersuchungshaft.

Nach aktuellem Ermittlungsstand hatte sich der Vorfall gegen 17 Uhr in der Schulstraße ereignet. Dort waren Bauarbeiter mit Erdverkabelungsarbeiten beschäftigt. Der Fahrer eines Peugeot fiel durch eine aggressive Fahrweise und überhöhte Geschwindigkeit auf. Als die Bauarbeiter ihn aufforderten, langsamer zu fahren, soll der 21-Jährige das Fahrzeug beschleunigt und in Richtung der Männer gelenkt haben. Laut Polizeiangaben sprang der Pkw daraufhin über eine Baugrube. Nur durch schnelle Reaktionen und einen Sprung zur Seite konnten sich zwei Arbeiter in Sicherheit bringen. Beide blieben körperlich unverletzt.

Unmittelbar nach dem Vorfall flüchteten der Fahrer und sein 20-jähriger Begleiter zunächst zu Fuß. Kurze Zeit später kehrten sie jedoch zurück zur Baustelle. Dort soll der 21-Jährige einen Wagenheber aus dem Fahrzeug geholt und damit auf einen 30 Jahre alten Bauarbeiter eingeschlagen haben. Dieser konnte den Angriff abwehren, erlitt jedoch Handverletzungen, die im Klinikum behandelt werden mussten. Der 20-jährige Begleiter soll währenddessen einen weiteren Arbeiter mit Faustschlägen attackiert haben, dieser blieb unverletzt.

Nach einem erneuten Rückzug kamen die beiden Verdächtigen erneut zur Baustelle zurück – dieses Mal in Begleitung weiterer Personen. Die Gruppe, die laut Polizei mit Gegenständen wie Schaufeln und Eisenstangen bewaffnet war, wuchs auf etwa ein Dutzend Personen an. Eine gewaltsame Auseinandersetzung mit den Bauarbeitern konnte nur durch das rechtzeitige Eintreffen der alarmierten Polizeikräfte verhindert werden.

Die beiden Hauptverdächtigen wurden durch Zeugen identifiziert. Der 20-Jährige wurde nach den polizeilichen Maßnahmen am Abend entlassen. Gegen ihn läuft ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung. Der 21-jährige Hauptverdächtige, ein ukrainischer Staatsbürger, wurde am Mittwoch dem Haftrichter am Amtsgericht Hechingen vorgeführt. Dieser ordnete die Untersuchungshaft an. Der Pkw wurde sichergestellt.

Die weiteren Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an.