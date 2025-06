Unbekannter Jugendlicher bedroht Passanten in Vaihingen an der Enz

Polizei bittet Zeugen und mögliche Geschädigte um Hinweise

Vaihingen an der Enz. Am frühen Dienstagabend, dem 24. Juni 2025, kam es im Bereich der Heilbronner Straße in Vaihingen an der Enz zu einem Vorfall, bei dem ein bislang unbekannter Jugendlicher mehrere Personen belästigt und bedroht haben soll. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet die Bevölkerung um Mithilfe.

Nach Angaben des Polizeipräsidiums Ludwigsburg ereignete sich der Vorfall gegen 18:15 Uhr auf dem Radweg zwischen einer Schule und der Stadthalle. Ein 53-jähriger Mann beobachtete, wie ein Jugendlicher mit einem Mofa unterwegs war und dabei augenscheinlich wahllos Passanten anpöbelte. Im Zuge dessen folgte der Jugendliche offenbar auch einer Radfahrerin und soll sie bedrängt haben.

Kurze Zeit später fuhr der Jugendliche direkt auf den 53-jährigen Zeugen zu und sprach lautstarke Drohungen gegen ihn aus. Anschließend flüchtete der junge Mann in unbekannte Richtung. Der Zeuge informierte daraufhin umgehend die Polizei.

Die Polizeiinspektion Vaihingen an der Enz hat Ermittlungen wegen Bedrohung und möglicher weiterer Delikte aufgenommen. Im Fokus steht nun die Identifizierung des Jugendlichen sowie weiterer möglicher Geschädigter. Besonders wichtig ist dabei die Aussage der noch unbekannten Radfahrerin, die zur Tatzeit mit heller Hose und hellem Oberteil bekleidet gewesen sein soll.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise zum Täter oder weiteren betroffenen Personen geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07042 941-0 oder per E-Mail an vaihingen-enz@polizei.bwl.de bei der Polizei zu melden.

Die Ermittler hoffen nun auf Hinweise aus der Bevölkerung, um den Tathergang weiter aufklären und die Beteiligten identifizieren zu können.