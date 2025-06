Stuttgart Story: Dole (46) – Der Cocktail shakende Café-Betreiber 

Teil 69. In unserer neuen exklusiven Reihe berichten wir von außergewöhnlichen Stuttgartern. Ihre Geschichten, ihre Ansichten und natürlich ihr Bild in der Stuttgart Story.

In der Gerberstraße ist das coole Café „Gecko“ beheimatet. Hier findet man 30 Außen und 30 Innen-Plätze. Und hier f indet man auch den coolen Pächter und Barkeeper Dole (46). Er kommt aus Bosnien und ist „gefühlt schon das ganze Leben in Stuttgart“. In seinem Café bietet er Kaffee-Spezialitäten und Cocktails an.

Holztische und coole 80er Musik und aus seiner Heimat Bosnien sorgen für lockere Atmosphäre. Hinzu kommen Sportübertragungen auf mehreren Bildschirmen.

„Ich bin bodenständig geblieben auch in der heutigen Zeit. Mit mir kann man immer reden. Die Jugend ist so abgehoben aber ich versuche so ein Fels in der Brandung zu sein!“, sagt der 46-Jährige. Gleich um die Ecke ist die Paulinenstraße mit den Drogenabhängigen. „Das ist das Zombie-Land, da halte ich mich fern und hoffe, dass die nicht zu mir rüber kommen!“ Wie zur Bestätigung liegt auf dem Boden etwas 320 Meter vom Cafe entfernt ein Mann Oberkörperfrei und scheinbar von Drogen „niedergestreckt“.

An Stuttgart mag Dole die vielen Cafés mit den hübschen gestylten Damen. „Ich hoffe aber dass viele Stuttgarter am Wochenende zu mir kommen, denn hier ist immer gute Laune!“ Der Reporter kann bestätigen, dass der hauseigene Kaffee wirklich super lecker ist…