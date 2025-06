Neue Filmtipps aus dem Netz

cottonbro studio / pexels

Der Reporter wurde wieder fündig in Sachen Film-Juwelen.

Von Alexander Kappen

Krimi-Komödie „Sonne und Beton“ aus dem Jahr 2023 also recht neu: Das Coming-of-Age-Drama „Sonne und Beton“ basiert auf dem gleichnamigen Bestseller von Felix Lobrecht. Für die Regie zeichnet sich David Wnendt verantwortlich. Ebenso kompromisslos, feinfühlig und manchmal auch mit brachialer Gewalt zeigen sie das Leben von vier Teenagern in der Gropiusstadt in Berlin Neukölln.

Mit dem Dortmunder Tatort-Kommissar als Vater eines der Jungen. Es wird die Story von vier Jugendlichen gezeigt, die zunächst als Loser in ihrem Viertel nur einstecken müssen. Dann aber beginnen sie sich zu wehren. Coole Musik u.a. von Sido. Für einen deutschen Film außergewöhnlich !

Der Inhalt ist nicht verfügbar.

Bitte erlaube Cookies, indem du auf Übernehmen im Banner klickst.

Krimi „Im Vorhof der Hölle“ auf Amazon Prime. Aus dem Jahr 2009, aber ein echter Klassiker! Mit Sean Penn, dem Ex-Freund von Madonna, als Undercover Cop, der sich in einer Gang der irischen Mafia eingeschleust hat. Der fiese Franky ist der Kopf der Bande. Nachdem er 2 Kumpels von ihm umgelegt, kommt es zur kultigen Schluss-Szene. Während der irischen Parade in New York, opfert sich Sean Penn, um alle der Gang umzulegen. Rotes Blut spritzt auf die weißen Hemden der Männer während immer wieder Szenen der irischen Paraden mit Dudelsack-Musik eingespielt wird. Den Trailer gibt es im Netz leider nur noch auf englisch.

Der Inhalt ist nicht verfügbar.

Bitte erlaube Cookies, indem du auf Übernehmen im Banner klickst.