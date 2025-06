Max Eyth-See: Hornblatt-Pflanze vermiest den Tretboot-Betrieb

Die Pflanze hat sich auf dem ganzen See ausgebreitet und der Tretboot-Verleih ist deshalb geschlossen. Die Stadt will Anfang Juli die Reinigungsmaßnahmen beginnen.

Von Alexander Kappen

Stuttgart-Hofen. Vier Reinigungstermine mit einem speziellen Boot sind geplant. Der erste Termin soll am 1. Juli statt finden. In acht Wochen soll der Max-Eyth-See dann wieder befreit sein von der Hornblatt-Pflanze, die sich auf dem Großteil der Oberfläche des Sees ausgebreitet hat.

Sowohl die Elektroboote als auch die Tretboote können deshalb gerade nicht genutzt werden. Horst Bauer ist der Betreiber des Bootsverleihs. Er hofft darauf dass in 2 Monaten noch etwas sommerliches Wetter da ist, damit er noch etwas Umsatz machen kann, wenn man den See wieder beschippern kann.

Auch die Angler können derzeit keine Fische aus dem See holen, was den einen oder anderen Tierfreund sicherlich freuen dürfte. Ein Grund für den Pflanzenbewuchs ist auch die geringe Tiefe des Sees. Denn in Gewässern, die mehr Tiefe haben, kann sich die Hornblatt-Pflanze mehr ausbreiten und bewuchert dann die Oberfläche nicht dermaßen stark wie es derzeit in Stuttgart-Hofen der Fall ist…

Dennoch können Besucher den See als Spaziergänger und Cafébesucher aufsuchen. Stuttgart Journal wünscht einen schönen Sommer in der Schwabenmetropole!