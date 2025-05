Stuttgart-Nord: Auseinandersetzung endet mit lebensgefährlichen Verletzungen

Stuttgart-Nord. In der Nacht zum Samstag, dem 26. April 2025, führte ein Streit in einer Wohnung an der Rosensteinstraße zu einer schwerwiegenden Auseinandersetzung, bei der eine 36-jährige Frau einen 33-jährigen Mann mit einem Messer verletzte. Die Ereignisse begannen kurz nach 00:35 Uhr, als die beiden Kontrahenten aus bislang unklaren Gründen in einen Streit gerieten.

Im Verlauf dieser Auseinandersetzung kam es zu einem körperlichen Übergriff, bei dem die 36-Jährige den Mann schwer und zunächst lebensgefährlich verletzte. Während die genauen Umstände des Streits bis zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht vollständig geklärt sind, ist bekannt, dass auch die Frau bei dem Vorfall leichte Verletzungen erlitt.

Beide Beteiligte wurden nach dem Vorfall umgehend in ein Krankenhaus gebracht, um medizinisch versorgt zu werden. In der Folge setzte die Polizei Stuttgart einen Notruf ab und nahm die 36-Jährige vorläufig fest.

Am Sonntag, dem 27. April 2025, wurde die venezolanische Staatsangehörige auf Antrag der Staatsanwaltschaft einem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ einen Haftbefehl gegen die Frau, die daraufhin in eine Justizvollzugsanstalt eingewiesen wurde.

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft und Polizei sind derzeit noch im Gange, um weitere Details zu klären und die genauen Hintergründe der Auseinandersetzung zu erfassen.