Arbeitsmarkt in Baden-Württemberg: Leichter Anstieg der Erwerbstätigenzahl bei sinkendem Arbeitsvolumen

Rainer-Sturm / Pixelio

Stuttgart. Im Jahr 2024 zeichnet sich in Baden-Württemberg ein differenziertes Bild des Arbeitsmarktes ab. Die aktuellen Berechnungen des „Arbeitskreises Erwerbstätigenrechnung der Länder“ zeigen, dass die Zahl der Erwerbstätigen um 0,2 Prozent gestiegen ist, was einem Zuwachs von rund 12.300 Personen entspricht. Insgesamt sind damit in Baden-Württemberg über 6,43 Millionen Menschen erwerbstätig.

Von Dirk Meyer

Trotz dieses Anstiegs hat das gesamte Arbeitsvolumen, also die von allen Erwerbstätigen geleisteten Arbeitsstunden, einen Rückgang erfahren. Im Jahr 2024 belief sich das Arbeitsvolumen auf knapp 8,55 Milliarden Stunden, was einen Abfall um rund 5,1 Millionen Stunden im Vergleich zum Vorjahr bedeutet. Prozentual stellt dies einen Rückgang von 0,1 Prozent dar, derselbe Wert, der auch auf Bundesebene verzeichnet wurde. Der letzte signifikante Rückgang des Arbeitsvolumens wurde im Krisenjahr 2020 registriert, als es um 6,2 Prozent gegenüber 2019 zurückging.

Durchschnittliche Arbeitsstunden und sektorale Unterschiede

Im Gesamtwirtschaftlichen Kontext leistete jede erwerbstätige Person in Baden-Württemberg im Durchschnitt 1.328 Arbeitsstunden im Jahr 2024. Diese Zahl liegt leicht unter den 1.332 Stunden aus dem Vorjahr. Der Unterschied ist dabei auf die Anzahl der potenziellen Arbeitstage zurückzuführen, die im Jahr 2024 mit 250 einen Tag weniger betrug als im Vorjahr.

Die Unterschiede in der durchschnittlichen Arbeitszeit können erheblich variieren, abhängig von der Branche. Im Bereich der Landwirtschaft und Forstwirtschaft lag die durchschnittliche Arbeitszeit eines Erwerbstätigen 2024 bei 1.658 Stunden, was einen Rückgang um 62 Stunden im Vergleich zum Vorjahr bedeutet. Im produzierenden Gewerbe betrug die durchschnittliche Arbeitszeit 1.412 Stunden, ein Rückgang um 7 Stunden. Dagegen konnte das Baugewerbe einen Anstieg des durchschnittlichen Arbeitsvolumens pro Erwerbstätigem von 11 Stunden auf nun 1.531 Stunden verzeichnen.

Besonders im Dienstleistungssektor bleibt die durchschnittliche Arbeitszeit relativ stabil. Hier lag das Arbeitsvolumen je Erwerbstätigen im Jahr 2024 bei 1.288 Stunden, unverändert im Vergleich zum Vorjahr. Dies ist ein Hinweis darauf, dass die Beschäftigungsstruktur in diesem Bereich eine gleichbleibende Anzahl an Stunden pro erwerbstätiger Person begünstigt.

Jedoch gab es auch innerhalb der Dienstleistungsbranchen signifikante Unterschiede. Im Bereich der „Öffentlichen und sonstigen Dienstleister, Gesundheit, Erziehung“ stieg die durchschnittliche Arbeitszeit um eine Stunde auf 1.226 Stunden. Gleichzeitig erlebte der Sektor „Finanz-, Versicherungs- und Unternehmensdienstleistungen, Grundstücks- und Wohnungswesen“ einen Anstieg um 11 Stunden auf 1.339 Stunden im Jahr 2024. Im Gegensatz dazu kam es im Bereich „Handel, Verkehr, Gastgewerbe, Information und Kommunikation“ zu einem Rückgang um 8 Stunden auf 1.331 Stunden.

Faktoren der Arbeitszeitchancen

Diese Variationen in der durchschnittlichen Arbeitszeit sind weniger auf die individuelle Arbeitsleistung zurückzuführen, als vielmehr auf die Zusammensetzung der Belegschaften in den verschiedenen Branchen. Der Anteil der Erwerbstätigen mit hohen Wochenarbeitszeiten spielt eine entscheidende Rolle. Eine höhere Pro-Kopf-Arbeitszeit wird insbesondere in Branchen beobachtet, in denen der Anteil der Teilzeit- und Marginalbeschäftigten gering ist, oder der Anteil der Selbstständigen relativ hoch ist.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der Arbeitsmarkt in Baden-Württemberg im Jahr 2024 eine kontinuierliche Beschäftigungssituation aufweist, während die gesamtgesellschaftliche Arbeitszeit im Vergleich zum Vorjahr gesunken ist. Die jüngsten Entwicklungen zeigen sowohl Stärken als auch Herausforderungen, die für die künftige wirtschaftliche Planung und die Beschäftigungspolitik von Bedeutung sein werden. Anmerkung: Diese Berichtserstattung ist eine überarbeitete Version einer vorherigen Veröffentlichung, die aufgrund einer fehlerhaften Datenlieferung korrigiert wurde.