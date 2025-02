Esslingen-Weststadt: Neue Brücke geplant  

Andreas / Pixabay

Die Weststadt ist der am meisten boomende Stadtteil der Mittelalterstadt am Neckar. Sie soll in naher Zukunft mit dem Stadtteil Pliensauvorstadt auf der anderen Seite des Neckars mit einer Fußgänger- und Fahrradbrücke verbunden werden.

Von Alexander Kappen

Esslingen. Ein Apartment-Komplex in der Martinstraße auf dem Gelände des ehemaligen Bahnhof-Parkhauses, viele neue Büro- und Shopping-Gebäude – die Esslinger Weststadt boomt derzeit stark! Wunderschön am Neckar gelegen, wird Esslingen auf diese Art und Weise auch überregional attraktiver durch einige neue Hotels… Zudem wird der Esslinger Neckarweg zu einem Neckar-Park umgebaut. Genau in diesen Bereich ist jetzt eine neue Brücke geplant. Die Verbindung von der Weststadt zur Pliensauvorstadt.

Esslingen Bürgermeister OB Klopfer hat in seiner Neujahrsrede die geplante Brücke erwähnt. In der Innenstadt West leben derzeit rund 4500 Bürger. In den letzten zehn Jahren stieg die Anzahl der Bewohner um fast 25 Prozent.

Zur geplanten Landesgartenschau 2030, die in Esslingen stattfinden soll (was noch nicht sicher ist) soll die Brücke dann fertig sein.