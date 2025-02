Aktenzeichen XY…ungelöst: Sexueller Übergriff auf achtjähriges Mädchen in Stuttgart – Tatzusammenhang erkannt

Aktenzeichen XY

Stuttgart-Weilimdorf / Bruchsal – In dem Fall des sexuellen Übergriffs auf ein achtjähriges Mädchen am 3. Juni 2024 in Stuttgart-Wolfbusch nahe der Thaerstraße sind neue Erkenntnisse eingetreten.

Die Kriminalpolizei hat umfangreiche Ermittlungen durchgeführt und hat festgestellt, dass es einen möglichen Zusammenhang mit einer Tat von September 2024 gibt, bei der ein unbekannter Mann in Bruchsal ein neunjähriges Mädchen bedrängte.

Die Ermittlungen haben gezeigt, dass der Täter in beiden Fällen ähnliche Methoden angewendet haben könnte. Die Polizei sucht nun nach weiteren Hinweisen zur Taten und bat um die Mithilfe der Öffentlichkeit.

Hierfür wird Kriminalhauptkommissar Martin Schuster am kommenden Mittwochabend 12.02.2025 ab 20.15 Uhr live in der Fernsehsendung Aktenzeichen XY-ungelöst im ZDF über den Fall und den aktuellen Ermittlungsstand berichten. Am Abend der Ausstrahlung können Hinweise über die Telefonnummer +49800503503533 gemeldet werden.

Der Fall in Bruchsal: Ein neunjähriges Mädchen bedrängt

Am 3. Juni 2024 suchte die Kriminalpolizei in Bruchsal nach dem Mann, der ein neunjähriges Mädchen bedrängte. Der Mann soll das Mädchen um 19:20 Uhr in der Straße Au auf Höhe der Krautgärten mit seinem Fahrrad angesprochen haben. Der Mann soll das Mädchen unvermittelt zu Boden gedrückt und am Körper berührt haben, bevor er von dem Kind abließ und nach Hause ging.

Die Angehörigen des Kindes verständigten in der Folge die Polizei. Trotz einer umgehend eingeleiteten Fahndung konnte der Verdächtige nicht mehr festgestellt werden.

Neue Erkenntnisse: Möglicher Tatzusammenhang mit Stuttgart ermittelt

Die Ermittlungsbeamten haben nun neue Erkenntnisse eingetreten. Demnach könnte der Mann, der das neunjährige Mädchen bedrängte, auch der Täter des sexuellen Übergriffs auf das achtjährige Mädchen in Stuttgart-Wolfbusch sein.

Dieser unbekannte Mann soll am Montagmittag 03. Juni 2024 das achtjähriges Mädchen unterhalb der Thaerstraße in ein Gebüsch gezogen und es sexuell bedrängt haben. Das Mädchen war gegen 12.55 Uhr mit einer Freundin in der Nähe des Fußballplatzes unterwegs, als sie der Unbekannte in ein Gebüsch zog und sexuell bedrängte. Nachdem die Freundin des Mädchens Hilfe holte, flüchtete der Täter in unbekannte Richtung.

Die Kriminalpolizei sucht nun nach weiteren Hinweisen zur Taten und bat um die Mithilfe der Öffentlichkeit. Zeugen, die Verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, können sich unter der Telefonnummer +49800503503533 melden oder an die E-Mail-Adresse stuttgart.wolfbusch@polizei.bwl.de schreiben.

Zeugenaufruf

Weiterführende Informationen

Die Kriminalkommissariat Bruchsal kann unter der Telefonnummer 0721 666-5555 erreicht werden oder unter der E-Mail-Adresse stuttgart.wolfbusch@polizei.bwl.de.

Aktenzeichen XY…ungelöst: Ein wichtiger Teil der deutschen Kriminalitätsbekämpfung

Aktenzeichen XY…ungelöst ist eine deutsche Fernsehsendung, die sich mit ungelösten Kriminalfällen beschäftigt. Die Sendung wird seit 1967 ausgestrahlt und ist eines der ältesten und erfolgreichsten Krimiformate im deutschen Fernsehen.

Die Sendung wird von der ARD produziert und wird jeden Mittwochabend im ZDF ausgestrahlt. Die Moderatorin, Sabine Sauer, präsentiert in jeder Sendung mehrere ungelöste Kriminalfälle und bittet die Zuschauer um ihre Mithilfe bei der Lösung der Fälle.

Die Sendung deckt eine breite Palette von Kriminalfällen ab, von Morden und schweren Verbrechen bis hin zu Vermisstenfällen und Verbrechen gegen die Umwelt. Die Zuschauer können während der Sendung anonyme Hinweise geben, die von der Polizei überprüft werden.

Erfolge durch Aktenzeichen XY…ungelöst

Aktenzeichen XY…ungelöst hat in den letzten Jahrzehnten zahlreiche Erfolge bei der Lösung von Kriminalfällen erzielt. Viele Fälle, die jahrelang ungelöst blieben, konnten durch die Sendung gelöst werden. Die Sendung hat auch dazu beigetragen, dass viele Täter zur Rechenschaft gezogen wurden und dass Opfer und ihre Familien endlich Antworten auf ihre Fragen erhalten haben.

Die Sendung ist auch ein wichtiger Teil der deutschen Kriminalitätsbekämpfung, da sie die Öffentlichkeit informiert und sensibilisiert. Durch die Sendung können die Zuschauer lernen, wie sie sich vor Kriminalität schützen können und wie sie die Polizei bei der Lösung von Kriminalfällen unterstützen können.

Kooperation mit der Polizei

Aktenzeichen XY…ungelöst arbeitet eng mit der Polizei zusammen. Die Sendung erhält Informationen von der Polizei über ungelöste Kriminalfälle und präsentiert diese in der Sendung. Die Polizei wiederum erhält von der Sendung anonyme Hinweise, die sie dann überprüft.

Die Zusammenarbeit zwischen der Sendung und der Polizei ist sehr eng und erfolgreich. Viele Fälle, die in der Sendung präsentiert werden, können durch die Hinweise der Zuschauer gelöst werden. Die Sendung ist auch ein wichtiger Teil der Öffentlichkeitsarbeit der Polizei, da sie die Öffentlichkeit informiert und sensibilisiert.

Insgesamt ist Aktenzeichen XY…ungelöst ein wichtiger Teil der deutschen Kriminalitätsbekämpfung. Die Sendung informiert und sensibilisiert die Öffentlichkeit, unterstützt die Polizei bei der Lösung von Kriminalfällen und hilft Opfern und ihren Familien, endlich Antworten auf ihre Fragen zu erhalten.