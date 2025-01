Esslinger Jugendbande raubt Drogendealer aus

Die sechs Verdächtigen wurden von der Polizei festgenommen und sitzen in U-Haft. Der jüngste ist 17 Jahre alt.

Von Alexander Kappen

Esslingen. 1000 Ecstasy-Tabletten, 10 000 Euro in Bar und 160 Gramm Kokain, das einer der Bande versuchte aus dem Fenster „verschwinden“ zu lassen, wurden bei der der Durchsuchung der Wohnungen der Bande, sicher gestellt. In mindestens einem Fall soll ein Dealer gezwungen worden sein, in eine Auto einzusteigen und in den Wald zu fahren. Dort hat ihn die Bande dann die Drogen abgenommen, die er dabei hatte. Deshalb wird auch eine Strafanzeige wegen Geiselnahme gestellt.

Der zuständige Haftrichter hat die sechsköpfige Bande (17-26 Jahre), einer der Täter kommt aus Stuttgart-Kornwestheim, in verschiedene Haftanstalten einliefern lassen. Dort bleiben sie bis zum Prozess.

In einer Mitteilung schrieb die Staatsanwaltschaft: „Die Beschuldigten stehen im Verdacht, seit November vergangenen Jahres in wechselnder Besetzung schwere Raubstraftaten begangen zu haben. Sie sollen hierzu jeweils Rauschgifthändler kontaktiert und an entlegene Orte gelockt haben, wo sie von den Betroffenen, teilweise unter Bedrohung mit einer Schusswaffe, die Herausgabe der Drogen forderten oder diese gewaltsam wegnahmen, um das Rauschgift selbst zu verkaufen.“