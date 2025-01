CMT 2025: Camping-Luxus zum kleinen Preis  

Kevin Schmid / Unsplash

Die weltgrößte Reisemesse ist vorbei. Der Reporter schaute am Samstag, am vorletzten Tag, noch mal vorbei in Leinfelden-Echterdingen.

Stuttgart. RS Reisemobile hat mehrere Stände auf der CMT 2025. Premium Camper zum kleinen Preis. Zudem hat man die wohl schönsten CMT Mitarbeiterinnen zu bieten. Der Reporter drehte hier nochmal ein Video, diesesmal mit mehr Infos und Gesprächen. Der Aliner Beitrag war eher unterhaltungsmäßig angelegt…

Die CMT wird im Januar zur Plattform für zukunftsweisende Ideen und Innovationen im Tourismus. Das Fachbesucherprogramm bietet auch in diesem Jahr wieder neue Perspektiven und starke Impulse zu entscheidenden Zukunftsthemen wie Nachhaltigkeit, Völkerverständigung und Künstliche Intelligenz.

