Tierische Supernase: Stuttgarter Polizeihund „Aslan“ klärt mysteriösen Autounfall auf

Ralph_Fotos / Pixabay

Die Menschen kamen nicht mehr weiter, da musste das Supertier ran.

Von Alexander Kappen

Stuttgart-Mühlhausen. Am frühen Mittwochmorgen fand die Polizei einen geparkten Ford im Stadtteil Mühlhausen mit einem Beulenschaden in Höhe von 3000 Euro. Der Verursacher weit und breit nicht zu sehen, dafür aber das beteiligte Fahrzeug: ein Mercedes. Allerdings ein Firmenwagen, so konnte der der Fahrer nicht 100 % Zweifelsfrei ermittelt werden.

Zeit für den Stuttgarter Polizeihund „Aslan“. Der Deutsche Schäferhund mit dem türkischen Namen für „Löwe“ hat eine Supernase und ist ausgebildeter Polizei-Schutzhund. Er führte die Beamten in die nahe gelegene Menzelstraße. Dort blieb er vor einem Hauseingang eines Mehrfamilienhauses sitzen.

Aber es war dann doch keine Unfallflucht. Der Fahrer hatte vergessen die Handbremse anzuziehen. Ihm bleibt somit der Führerschein erhalten und stattdessen bekommt er „nur“ eine Ordnungswidrigkeitenanzeige mit einem Bußgeld.

Stuttgart Journal, bekannt als Magazin des Tierschutzes, bedankt sich bei Spürnase „Aslan“ und hofft dass er einen extra großen Knochen bekommt, am besten noch mit etwas saftigen Fleisch drauf 🙂