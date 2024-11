Online sicher bezahlen: Worauf Sie beim Check-out im Onlineshop achten müssen

lcb / pixabay / CC0

Wann haben Sie zuletzt etwas online gekauft? Vermutlich ist das noch gar nicht so lange her, denn das Shopping im Internet wird immer beliebter. Es kann rund um die Uhr eingekauft werden und die Lieferung findet bequem bis zur Haustür statt. Berechtigterweise machen sich aber viele Personen nach wie vor Gedanken um das Bezahlen im Internet. Doch welche Methode ist beim Check-out am besten geeignet?

Wann es sich lohnt, mit der Kreditkarte zu bezahlen

Die Bezahlung per Kreditkarte ist nicht wirklich einfach. Die Daten müssen beim Check-out im Onlineshop mühsam eingegeben werden und meist braucht es auch noch die 2-Faktor-Authentifizierung über das Smartphone. Einige Zahlungsmethoden erscheinen da wesentlich besser geeignet zu sein, wenn es um die Online-Einkäufe geht. In einigen Fällen kann es sich aber dennoch lohnen, per Kreditkarte zu bezahlen. Das wäre beispielsweise dann der Fall, wenn Sie an bestimmten Bonusprogrammen teilnehmen und mit den Umsätzen wichtige Punkte sammeln.

Da Sie ohnehin einkaufen müssen, macht die Bezahlung mit Kreditkarte hier absolut Sinn. Welche Vorteile die jeweiligen Angebote mit sich bringen, finden Sie einfach über den Vergleich von Kreditkarten heraus. Da zahlreiche Banken, Neo-Banken und andere Institute mittlerweile verschiedene Kreditkarten zu unterschiedlichen Konditionen anbieten, lohnt sich der Vergleich doppelt. Einerseits finden Sie das beste Bonusprogramm für Ihre Situation und andererseits lässt sich auch noch Geld sparen.

Wirkt ein Webshop unseriös oder wird nur die Bezahlung per Kreditkarte angeboten, sollten Sie allerdings vorsichtig sein. Im Worst Case handelt es sich um einen Fake-Shop und Cyberkriminelle greifen Ihre Bezahldaten ab.

Die Bezahlung über Wallets ist schnell und einfach

Nahezu jeder Onlineshop bietet heutzutage die Bezahlung per Wallet an. Ob PayPal, NETELLER oder andere bekannte Namen – Sie profitieren von einer raschen Abwicklung und hoher Sicherheit. Ihr Wallet bildet nämlich eine Schranke zu Ihrem Bankkonto oder der Kreditkarte. Selbst, wenn Sie einem Betrüger auf den Leim gehen, kann dieser nicht unbemerkt Ihre Zahlungsdaten abgreifen.

Bei den meisten Wallets können Sie Ihre Angaben sowie die Adresse speichern. Um zahlungspflichtig bestellen zu können, sind dann nur noch wenige Klicks erforderlich. Ein weiterer großer Vorteil von PayPal und Co. ist, dass Sie nicht unbedingt ein Kundenkonto beim Onlineshop eröffnen müssen. So können Sie sich vor lästigen Werbemails schützen. Gerade in Webshops, bei denen Sie nur sporadisch bestellen, ist das von großem Vorteil.

Der Kauf auf Rechnung garantiert höchste Sicherheit

Vor allem in Onlineshops ist das mit der sicheren Bezahlung so eine Sache. In den meisten Fällen müssen Sie nämlich eine Vorauszahlung leisten und die Ware wird erst im Anschluss geliefert. Das minimiert Risiken für die Händler, verschiebt die Last aber auf die Seite des Kunden. Daher suchen besonders vorsichtige Online-Shopper gezielt nach der Möglichkeit, per Rechnung zu bezahlen.

Diese liegt dann entweder dem Paket bei oder wird per E-Mail gesendet. In jedem Fall müssen Sie aber erst dann eine Überweisung tätigen, wenn das Produkt tatsächlich bei Ihnen angekommen ist. Das Betrugsrisiko geht hierbei gegen null und auch Reklamationen lassen sich oft deutlich schneller abwickeln. Da keine Zahlung getätigt wurde, müssen Sie das defekte Produkt einfach nur zurückschicken.