Mord in Göppingen: Ein Toter – Zusammenfassung

CathyK / freeimages.com

Göppingen. Am Mittwochabend, kurz vor 22 Uhr, wurden die Polizeibehörden in Göppingen durch mehrere Notrufe über Schüsse in einem Lokal in der Gartenstraße informiert.

Tödlicher Vorfall

Vor Ort fanden die Einsatzkräfte drei verletzte Personen mit Schusswunden. Ein 29-jähriger Mann erlitt dabei so schwere Verletzungen, dass die medizinische Hilfe zu spät kam; er verstarb noch am Tatort. Zwei weitere Männer wurden mit lebensbedrohlichen Verletzungen in umliegende Kliniken gebracht, wo sie in der Nacht operiert wurden.

Flucht des Täters und Fahndungsmaßnahmen

Der bislang unbekannte Täter flüchtete nach dem Vorfall zu Fuß in Richtung Bahnhof. Im Zuge der sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen war auch ein Polizeihubschrauber im Einsatz. Die Suche nach dem Täter, der schwarz gekleidet war, dauert an.

Ermittlungen und Spurensicherung

Die Polizei und die Rettungskräfte waren mit einem Großaufgebot vor Ort. Kriminalbeamte der Polizei Ulm sowie Spezialisten des Landeskriminalamts Baden-Württemberg führten umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen durch. Zudem wurden Zeugen und Geschädigte befragt, um die genauen Geschehnisse zu klären. Der Bereich um den Tatort wurde weiträumig abgesperrt.

Zusammenhang mit kriminellen Gruppen

Die Ermittlungen der Polizei laufen auf Hochtouren und es wird auch der mögliche Zusammenhang mit Konflikten zwischen kriminellen Gruppen im Großraum Stuttgart geprüft. Zur Unterstützung der Aufklärung wurde eine Sonderkommission mit dem Namen „Kurz“ eingerichtet.

Aktuelle Lage für die Bevölkerung

Laut aktueller Einschätzung der Polizei bestehen gegenwärtig keine Hinweise darauf, dass von dem flüchtigen Täter eine Gefahr für die Bevölkerung ausgeht. Die Ermittlungen befinden sich noch in vollem Gange, um den Vorfall umfassend aufzuklären.