Krautfest 2024: Deutschlands größte Krauthocketse in Leinfelden-Echterdingen

sunflair / pixabay

Leinfelden-Echterdingen. Das 46. Krautfest findet am 19. und 20. Oktober 2024 statt und zieht alljährlich über 50.000 Besucher an. An diesem dritten Oktoberwochenende steht natürlich wieder der Spitzkrautkopf im Mittelpunkt.

Von Dirk Meyer (kai)

Jahr für Jahr werden die Krautköpfe gehobelt, bis der neue Krauthobelweltmeister gekürt wird. Die Köpfchen werden geschätzt, gewogen, geschmückt und in sportlichen Stafetten durch die Straßen getragen. Doch dies ist nur eines von vielen Events an diesem „krautigen“ Oktoberwochenende.

Auf der Echterdinger Hauptstraße werden Krautwagen mit den prächtigen Spitzkrautköpfen zu sehen sein, was zu einer besonderen Atmosphäre beiträgt. Das Fest, das seit mehr als vier Jahrzehnten von den ortsansässigen Vereinen und Organisationen Leinfelden-Echterdingens vorbereitet und durchgeführt wird, hat seinen ganz besonderen Charme, der durch das Engagement der vielen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer noch verstärkt wird.

In fruchtbarer Zusammenarbeit mit Gewerbe und Handel stellen diese jedes Jahr aufs Neue ein tolles Festprogramm auf die Beine. Zusätzlich laden die örtlichen Geschäfte zu einem verkaufsoffenen Sonntag ein.

In Echterdingen stoßen die ehrenamtlichen Kräfte der teilnehmenden Vereine oft an ihre Grenzen, denn es gilt, mehr als 100 Stände zu registrieren und die hohen gesetzlichen Vorgaben zu beachten, während der Aufbau betreut wird. Um das Ehrenamt zu entlasten, wurde im September 2018 die Krautfest Echterdingen UG gegründet. Mit Domonique Weig als Geschäftsführer dient diese Unternehmergesellschaft als zentrale Anlaufstelle für die Organisation des Krautfestes. In Zukunft sollen hier auch Praktikumsplätze angeboten werden, um junge Menschen für das Vereinsleben zu begeistern.

Das Krautfest bietet ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm, das die Besucher in den Bann zieht. Von kulinarischen Köstlichkeiten bis hin zu musikalischen Darbietungen – für Unterhaltung ist bestens gesorgt. Es verspricht ein unvergessliches Erlebnis für die ganze Familie zu werden.