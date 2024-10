Weilimdorf: Mädchen in Stadtbahn sexuell belästigt – Zeugen gesucht

Stuttgart-Weilimdorf. Am Samstag, den 28. September 2024, kam es in der Stadtbahnlinie U6 in Richtung Gerlingen zu einem Vorfall, bei dem mehrere Mädchen sexuell belästigt wurden.

Vorfall in der Stadtbahn

Gegen 17:15 Uhr befanden sich acht Kinder im Alter von neun und zehn Jahren in Begleitung von zwei Erwachsenen in der Stadtbahn. Während der Fahrt näherte sich ein unbekannter Mann den Mädchen und berührte sie im Bereich der Brust.

Ausstieg an der Landauer Straße

Angesichts der unangemessenen Handlung entschieden sich die Mädchen und ihre Begleiter, an der Haltestelle Landauer Straße auszusteigen. Der unbekannte Täter setzte seine Fahrt jedoch fort und stieg an der Haltestelle Salamanderweg ebenfalls aus.

Weiterer Übergriff

An dieser Haltestelle soll der Mann ein fünf Jahre altes Mädchen gekitzelt und auf die Wange geküsst haben.

Täterbeschreibung

Der gesuchte Mann wird als etwa 30 bis 35 Jahre alt beschrieben und hat eine Körpergröße von etwa 175 bis 185 Zentimetern. Er hat schwarze Haare, die an den Seiten kurz und oben etwas länger sind, sowie einen graumelierten Vollbart. Zudem wird seine Haut als gebräunt beschrieben. Der Täter trug einen olivfarbenen Sportanzug.

Zeugenaussagen erbeten

Die Kriminalpolizei Stuttgart bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer +4971189905778 zu melden.

Die Polizei bittet alle, die Informationen zu dem Vorfall oder dem unbekannten Mann haben, sich zu melden und dabei zu helfen, mögliche weitere Taten zu verhindern.