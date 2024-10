Cannstatter Wasen: Diese 5 beliebten Gerichte kann man selbst schnell zubereiten

Stuttgart, 30. September 2024 – Der Cannstatter Wasen, eines der größten und traditionsreichsten Volksfeste Deutschlands, zieht jährlich Millionen Besucher an und das 177. Cannstatter Volksfest hat noch bis zum 13. Oktober geöffnet. Während der Festwochen stehen nicht nur Fahrgeschäfte und Musikkapellen im Mittelpunkt, sondern auch kulinarische Genüsse.

Doch warum sollte man viel Geld ausgeben, um sich diese Leckereien zu gönnen? Mit ein paar einfachen Rezepten kann man die beliebtesten Gerichte des Cannstatter Wasen auch zuhause genießen.

1. Schwäbische Maultaschen: Ein Klassiker zum Selbermachen

Schwäbische Maultaschen sind zweifelsohne eines der Aushängeschilder der regionalen Küche. Diese gefüllten Teigtaschen lassen sich leicht in der eigenen Küche nachkochen. Man benötigt dafür lediglich Zutaten wie frischen Nudelteig, Fleisch- oder Gemüsefüllung sowie frische Kräuter.

Für den Nudelteig mischt man Mehl und Eier zu einem geschmeidigen Teig und lässt diesen ruhen. Die Füllung kann aus Hackfleisch, Bratenresten oder einer vegetarischen Mischung aus Spinat und Ricotta bestehen. Der Teig wird ausgerollt, die Füllung verteilt und zu kleinen Taschen geformt. Diese werden in heiße Brühe gegeben und für 10–15 Minuten gekocht.

Schließlich serviert man die Maultaschen in der Brühe oder angebraten mit Zwiebeln und einer Beilage nach Wahl. Wer sich also gerade noch fragt, was heute gekocht werden könnte, hat mit Maultaschen eine schnelle Lösung.

2. Zwiebelrostbraten: Herzhaft und schnell zubereitet

Ein weiteres Highlight des Cannstatter Wasen ist der Zwiebelrostbraten. Dieses Gericht besteht aus zartem Rindfleisch, das mit einer großzügigen Menge an gebratenen Zwiebeln serviert wird. Die Zubereitung ist einfacher, als es zunächst scheint.

Das Rindfleisch wird leicht geklopft und mit Salz und Pfeffer gewürzt. In einer Pfanne erhitzt man Öl und brät das Fleisch von beiden Seiten scharf an, bis es den gewünschten Gargrad erreicht hat. Während das Fleisch ruht, brät man die in Ringe geschnittenen Zwiebeln mit etwas Butter und einer Prise Zucker an, bis sie goldbraun und knusprig sind.

Der Braten wird schließlich mit den Zwiebeln und einer noch warmen Bratensoße serviert. Kartoffelpüree oder Spätzle eignen sich hervorragend als Beilage.

3. Flammkuchen: Ein knuspriger Genuss für jedermann

Flammkuchen ist ein besonders beliebtes Gericht auf dem Cannstatter Volksfest und kann kinderleicht zu Hause gebacken werden. Alles, was man dafür benötigt, sind ein einfacher Hefeteig, Crème fraîche, Zwiebeln und Speckwürfel.

Für den Teig mischt man Mehl, Wasser, Hefe und eine Prise Salz, lässt ihn gehen und rollt ihn anschließend dünn aus. Der Teig wird dann mit einer Schicht Crème fraîche bestrichen und mit dünn geschnittenen Zwiebeln sowie Speckwürfeln belegt. Der Flammkuchen kommt bei hoher Temperatur für etwa 10 Minuten in den vorgeheizten Ofen, bis der Teig schön knusprig und die Beläge goldbraun sind.

Man kann hier auch mit eigenen Belagskreationen experimentieren, wie zum Beispiel Lachs und Dill oder eine vegetarische Variante mit Zucchini und Tomaten.

4. Bratwurst mit Sauerkraut: Ein Festessen für zu Hause

Kein Volksfest ohne Bratwurst – und das in Stuttgart bildet hier keine Ausnahme. Dieses einfache Gericht lässt sich leicht zu Hause zubereiten und bringt den Volksfestcharakter direkt an den heimischen Esstisch.

Für dieses Rezept braucht man nur Bratwürste, die in einer Pfanne bei mittlerer Hitze goldbraun gebraten werden, sowie Sauerkraut, das einfach erhitzt wird. Für zusätzliches Aroma kann eine Zwiebel fein gehackt und zum Sauerkraut hinzugefügt werden. Dazu passt ein frisches Brötchen oder eine Scheibe kräftiges Bauernbrot.

5. Gebrannte Mandeln: Süßer Abschluss mit nostalgischem Flair

Auch die süße Seite des Cannstatter Wasen sollte nicht fehlen. Gebrannte Mandeln sind ein beliebter Snack, der leicht zu Hause hergestellt werden kann und nicht nur während der Festwochen Freude bereitet.

Hierfür benötigt man Mandeln, Zucker, Wasser und eine Prise Zimt. In einer Pfanne wird das Wasser mit dem Zucker und dem Zimt erhitzt, bis der Zucker vollständig geschmolzen ist. Die Mandeln werden hinzugefügt und unter ständigem Rühren karamellisiert. Sobald die Mandeln rundherum mit einer Zuckerkruste überzogen sind, werden sie auf ein Backblech gegeben und abgekühlt.

Cannstatter Volksfest 2024: Auch die Brauereipferde sind wieder dabei.