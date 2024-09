Mercedes-Benz Museum begrüßt 13-millionsten Besucher

Ak 4711

Stuttgart. Das Mercedes-Benz Museum feiert einen neuen Besucherrekord: Am 12. September 2024 wurde Frédéric Atoun, ein Besucher aus Orléans, Frankreich, als der 13-millionste Gast seit der Eröffnung des Museums im Jahr 2006 willkommen geheißen. Gemeinsam mit seinem Sohn Victor besuchte er die Ausstellung.

Die Museumsleiterin Bettina Haussmann empfing die beiden und ließ sie im VIP-Gästebuch verewigen. Für ein Erinnerungsfoto nahmen sie Platz im Mercedes-Benz 500 K Spezial-Roadster aus dem Jahr 1936, der im Ausstellungsbereich Mythos 3: Umbrüche – Diesel und Kompressor zu sehen ist. Vor ihrem Besuch im Mercedes-Benz Museum hatten die beiden Automobilenthusiasten bereits das Porsche Museum erkundet und dabei ein attraktives Kombiticket genutzt.

„Deutlich früher als erwartet haben wir die Marke von 13 Millionen Besuchern erreicht – ein großartiger Meilenstein für unser Museum. Es freut mich, dass unser Konzept und die Anziehungskraft der Marke weiterhin Menschen aus aller Welt nach Stuttgart bringen und begeistern“, so Bettina Haussmann.

Zuwachs internationaler Gäste

Das Mercedes-Benz Museum zieht Besucher aus aller Welt an. In den Monaten des vergangenen Sommers wurde ein Anstieg von beinahe 16 Prozent im Vergleich zum Vorjahr verzeichnet. Der Anteil der internationalen Gäste lag im Sommer 2024 bei 65 Prozent, was durch die Besucher der Fußball-Europameisterschaft in Stuttgart zusätzlich gesteigert wurde. Die meisten internationalen Gäste kamen aus Frankreich und China.

Einblicke in die Automobilgeschichte

Das Museum macht die Geschichte der Mobilität verständlich, beginnend mit der Erfindung des Automobils im Jahr 1886 bis hin zu innovativen Zukunftsvisionen.

Mit seiner markanten Architektur zeigt das Mercedes-Benz Museum in der Dauerausstellung über 160 Fahrzeuge und insgesamt 1.500 Exponate. Darüber hinaus fungiert das Museum auch als kultureller Veranstaltungsort in Stuttgart, indem es regelmäßig Eigenveranstaltungen organisiert und somit einen Beitrag zur kulturellen Vielfalt der Stadt leistet.