Stuttgart-Story Teil 57: Der Bambus-Stab-Fechter  

In unserer neuen exklusiven Reihe berichten wir von außergewöhnlichen Stuttgartern. Ihre Geschichten, ihre Ansichten und natürlich ihr Bild in der Stuttgart Story.

Von Alexander Kappen

Stuttgart-Obertürkheim. Der Reporter traf Arne im Obertürkheimer Supermarkt gleich gegenüber des Bahnhofs. Mit seiner Tasche, die er geschultert hatte mit einem langen Gegenstand drin, sah er eher aus wie ein Auftragskiller. Das sagte ihm der Reporter auch mit einem Zwinkern an der Supermarktkasse.

So kam man ins Gespräch und Arne Schneider, der Leiter des Stuttgarter Institut für Stabfechten erzählte dem Reporter von seiner Leidenschaft: „In meiner Tasche befindet sich ein Bambusstab, wie man es zum Stabfechten nimmt. Vidarbodua nennt sich die Sportart. Ich biete verschiedene Kurse an in meinem Institut. Unter anderem auch ein Feuerstab ein brennender Stab, den man dreht. Das Stabfechten ist nicht nur Kampfsport sondern auch Persönlichkeitsentwicklung, ein Gesundheitssport für Körper, Geist und Emotionen.“

Mehr Infos bekommt man unter Telefon 0711-4081589 wer sich für das Stabfechten interessiert. Übrigens: Man macht es gern draußen in der Natur, es ist fast eine Art Yoga.

Übrigens an Stuttgart mag der Fechtexperte vor allem die grünen Parks und den Wald in Degerloch, dort joggt der Stabfechter gern und sammelt Kraft für seine Kurse, die er leitet.