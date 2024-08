Filmtipps: Neue spannende Netflix-Serien

cottonbro studio / pexels

Der Stuttgart Journal-Filmkritiker hat den wohl größten Streamingdienst durchforstet für unsere Leser.

Von Alexander Kappen

Der Streaming Anbieter „Netflix“ ist bekannt für seine gute Serien.

„Red Eye“ – Thriller Serie. Die aktuelle Nr. 2 der Netflix-Serien. 7 spannende Folgen rund um einen Flug von England nach China. Ein Arzt soll in China eine Tochter eines Generals bei einem Autounfall getötet haben. Deshalb wird der Arzt per Flug nach Fernost ausgeliefert. Mit ihm seine befreundeten Ärzte als Zeugen. Plötzlich stirbt einer nach dem anderen. Es steckt aber etwas ganz anderem hinter allem… Trailer nur auf englisch. Red Eye ist A. Dowling mit Richard Armitage, Jing Lusi und Lesley Sharp in den Hauptrollen. Sie wurde ab dem 21. April vom britischen TV-Sender ITV 1 ausgestrahlt und hatte im deutschsprachigen Raum am 15. August 2024 beim Streaming-Anbieter Netflix Premiere.

Red Eye Season 1 Trailer (youtube.com)

„Safe“ – eine englisch-französische Mystery Thriller Serie, die in England spielt. Die Handlung geht rund um einen Vater, der seine verschwundene Teenager-Tochter sucht. Es dreht sich um einen tödlichen Schulbrand, der lange zurück liegt. Verschiedene Geheimnisse kommen ans Licht. Sehr spannende acht Folgen.

Safe ist eine britisch-französische Fernsehserie des Krimiautors Harlan Coben. Die in England spielende Serie ist eine Koproduktion des französischen Fernsehsenders Canal+ und des Streamingdienstanbieters Netflix. Am 10. Mai 2018 wurde die Serie in über 190 Ländern über Netflix veröffentlicht.

Tom Delaney ist ein angesehener Arzt in einer durch einen hohen Zaun abgeschotteten Luxussiedlung in England. Nach einer ausufernden Party im Haus von Sia Marshall ist seine älteste Tochter Jenny verschwunden. Gemeinsam mit Detective Sergeant Sophie Mason, seiner jetzigen Freundin, und seinem besten Freund Pete Mayfield versucht er, seine Tochter wiederzufinden. Doch jeder in seiner Nachbarschaft hat ein dunkles Geheimnis.

Safe Season 1 | Trailer [HD] | Netflix (youtube.com)