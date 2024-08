Sonne und Urlaub: Ausländische Flugziele beliebt im Ländle

Jan Vašek / Pixabay

Stuttgart. Die Sommerferien haben begonnen und viele Menschen suchen Erholung in ferneren Zielen mit dem Flugzeug. Nach Angaben des Statistischen Landesamtes flogen dabei im Jahr 2023 von den drei Hauptverkehrsflughäfen in Baden-Württemberg insgesamt 4,6 Millionen Passagiere ins Ausland. Spanien, die Türkei und Griechenland waren die am häufigsten angelaufenen Zielländer.

Dirk Meyer (kai)

Palma de Mallorca war das beliebteste ausländische Reiseziel aus Baden-Württemberg, mit insgesamt 469.650 Passagieren, die von dort abgeflogen sind. Der Flughafen Palma de Mallorca war dabei das am häufigsten angeflogene Auslands-Flugreiseziel für Passagiere aus Baden-Württemberg.

Auch wenn es landesweit einen Trend gibt, nach Italien und in die Türkei zu fliegen, gab es von Friedrichshafen aus einen Gegentrend. Vom Flughafen Friedrichshafen starteten die meisten Fluggäste ihre Reise nach Nordmazedonien (26.966), gefolgt von Spanien (15.153) und Griechenland (11.184).

Vom Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden flogen die meisten Passagiere nach Spanien (331.451), gefolgt von Italien (91.251) und dem Vereinigten Königreich (68.964). Vom Flughafen Stuttgart starteten 972.049 Passagiere ihre Reise in die Türkei, was das beliebteste Reiseziel für Stuttgarter Passagiere war. Spanien (747.597) und Griechenland (374.670) folgten auf den zweiten und dritten Platz.

Es ist zu beachten, dass die hier vorgelegten Zahlen den gewerblichen Flugverkehr nach Streckenzielflughäfen betreffen und nicht berücksichtigen, ob die Passagiere vor oder nach der Teilstrecke umgestiegen sind.