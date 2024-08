Flughafen Stuttgart feiert Jubiläum: 100 Jahre Luftfahrt

Stuttgart. Der Stuttgarter Flughafen feiert in diesem Jahr ein großes Jubiläum – 100 Jahre Luftfahrt in der Region. Die Luftverkehr Württemberg AG (LUWAG) wurde am 15. November 1924 gegründet und legte damit den Grundstein für die heutige Flughafen Gesellschaft. Der Flughafen hat sich zu einer wichtigen internationalen Verkehrsdrehscheibe für Baden-Württemberg entwickelt.

Von Dirk Meyer (kai)

In diesem Jahr werden die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Partner und die gesamte Branche zum Festakt auf dem Airportcampus eingeladen, um das besondere Ereignis zu feiern. Ebenfalls im Zeichen des Jubiläums steht eine große Kofferversteigerung am Sonntag, 10. November 2024, die einen Erlös für gemeinnützige Vereine in der Region erzielen soll.

Der Flughafen Stuttgart ist eine Erfolgsgeschichte, die auf der Summe der Arbeit und dem Engagement der vielen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der letzten Jahrzehnte beruht. Der CEO Ulrich Heppe hält fest, dass das Fliegen eine enorme Entwicklung genommen hat, technisch und wirtschaftlich, und dass es auch zukünftig eine wichtige Rolle spielen wird.

Der Flughafen wird weiterhin eine entscheidende Rolle für die wirtschaftliche und touristische Entwicklung der Region spielen und dabei zunehmend als Verkehrsdrehscheibe für die gesamte Region dienen.

Die Infrastruktur des Flughafens bietet eine Vielzahl von Möglichkeiten, darunter Terminal 1, 2, 3 und 4, Check-in-Schalter, Gates, Shops, Gastronomieeinheiten und Servicepunkte.

Der Flughafen verfügt auch über eine Start- und Landebahn, zwei parallele Rollbahnen, ein Vorfeld mit Abstellpositionen und ein Luftfrachtzentrum. Der Flughafen Stuttgart ist an das öffentliche Verkehrsnetz angebunden und bietet eine direkte Anbindung an die Autobahn A 8 und die Bundesstraße B 27.