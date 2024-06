Sindelfingen: 18-Jähriger nach riskanter Verfolgungsfahrt festgenommen – Polizei sucht Zeugen und Geschädigte

Kreis Böblingen. Am Sonntag lieferte sich ein 18-Jähriger in Sindelfingen eine wilde Verfolgungsfahrt mit der Polizei, die mit seiner Festnahme endete. Ein Streifenwagen des Polizeireviers Sindelfingen fuhr um kurz nach Mitternacht in der Straße „Am Hirnach“ durch die Stadt. Als der junge Mann am Steuer eines BMWs den Streifenwagen sah, griff er unvermittelt die Flucht.

Er fuhr die Straße entgegen der Fahrtrichtung entlang und überquerte die Gegenfahrbahn auf die Böblinger Straße (L 1183). Dort raste er mit über 100 km/h in Richtung Autobahnanschlussstelle Sindelfingen-Ost, bevor er jedoch links in ein Wohngebiet abbog und weiter in die Albrecht-Dürer-Straße fuhr. Am Ende der Straße stoppte er den BMW an einer heruntergelassenen Schranke und versuchte gemeinsam mit seinem 22-jährigen Beifahrer zu Fuß zu flüchten.

Die Einsatzkräfte des Polizeireviers Sindelfingen, die den BMW verfolgt hatten, entdeckten die beiden jungen Männer schließlich in einem Gebüsch und nahmen sie widerstandslos fest. Im Zuge der Aufnahme des Sachverhalts ergaben sich Anhaltspunkte dafür, dass der 18-Jährige möglicherweise unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Er musste sich daher einer Blutentnahme unterziehen, weil man annahm, dass er nicht im Vollbesitz seiner Sinne war.

Außerdem stellte sich heraus, dass er mutmaßlich nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Das Tatfahrzeug wurde sichergestellt und abgeschleppt. Der Tatverdächtige und sein Beifahrer wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen.

Das Polizeirevier Sindelfingen hat die Ermittlungen gegen den 18-Jährigen aufgenommen und sucht Personen, die Hinweise zum Sachverhalt geben können oder gar von der rücksichtslosen Fahrweise des jungen Mannes gefährdet wurden. Nach Wahrnehmung der Polizeibeamten, die den Flüchtenden verfolgt hatten, mussten mehrere Verkehrsteilnehmer im Bereich der Böblinger Straße/Mahdentalstraße sowie der Albrecht-Dürer-Straße ausweichen oder abbremsen, um nicht mit dem BMW zusammenzustoßen.

Wer kennt Details zum Vorfall oder wurde durch die rücksichtslose Fahrweise des jungen Mannes gefährdet, wird gebeten, sich unter Tel. 07031 697-0 oder per Mail an sindelfingen.prev@polizei.bwl.de zu melden.