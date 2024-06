Schwäbisch Gmünd: Mehrere Festnahmen nach versuchtem Tötungsdelikt

Ostalbkreis. Am Freitag, 07.06.24 um 19:30 Uhr kam es in der Innenstadt von Schwäbisch Gmünd zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren jungen Männern, in dessen Verlauf ein 18-jähriger Syrer schwer verletzt wurde. Nach einer körperlichen Auseinandersetzung, bei der auch noch ein 18-jähriger Syrer und ein 18-jähriger Deutscher beteiligt waren, konnte der Geschädigte zunächst fliehen.

Nach einem erneuten Streitgespräch vor einer Gaststätte in der Ledergasse zog ein 18-jähriger Deutsch-Libanese ein Messer und verletzte seine Kontrahenten lebensgefährlich am Oberschenkel. Es besteht der dringende Tatverdacht, dass es sich bei dieser Tathandlung um ein versuchtes Tötungsdelikt gehandelt hat.

Die Polizei nahm die Ermittlungen auf und festnahm mehrere mutmaßliche beteiligte Personen. Im Anschluss erließ das Amtsgericht Schwäbisch Gmünd auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ellwangen Haftbefehle gegen alle drei Tatverdächtigen.

Sie wurden am Samstag in verschiedene Justizvollzugsanstalten eingeliefert. Die Ermittlungen dauern an und die Kriminalpolizei bittet Zeugen, sich mit ihr unter der Rufnummer 07361/5800 in Verbindung zu setzen.