Überfall auf Discounter: 15-Jähriger festgenommen

Kreis Esslingen. Im Zuge des Überfalls auf einen Discounter in Wendlingen am Samstagabend wurde ein 15-jähriger Tatverdächtiger festgenommen. Der Jugendliche befindet sich momentan in Untersuchungshaft.

Wie bereits berichtet, betrat ein bis dahin unbekannter Täter gegen 20:25 Uhr die Filiale in der Albstraße und zog an der Kasse eine Schusswaffe. Nachdem der Täter das geforderte Bargeld erhalten hatte, floh er zu Fuß.

Im Zuge der sofort eingeleiteten Ermittlungen der Kriminalpolizeidirektion Esslingen konnte aufgrund von Videoaufzeichnungen sowie von Zeugenhinweisen ein 15-jähriger Tatverdächtiger aus einer Esslinger Kreisgemeinde identifiziert werden.

Der Tatverdächtige wurde am Mittwoch festgenommen und noch am selben Tag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart dem zuständigen Haftrichter beim Amtsgericht Stuttgart vorgeführt. Dieser setzte den Haftbefehl in Vollzug, worauf der 15-Jährige in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert wurde.

Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen, insbesondere zum Verbleib der Tatwaffe sowie zur Frage, ob es sich bei dem beim Beschuldigten aufgefundenen Bargeld um die Geldscheine aus dem Discounter handelt, sind noch im Gange.