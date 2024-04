Esslingen: Jugendlicher mit Pfefferspray angegriffen

Kreis Esslingen. In Esslingen wurde am Mittwochabend ein 15-Jähriger in der Barbarossastraße Opfer eines Angriffs mit Pfefferspray. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung gegen einen Unbekannten, der den Jugendlichen besprüht haben soll.

Der Vorfall ereignete sich gegen 22.30 Uhr, als der Jugendliche sich mit einem Begleiter auf einem Soccer-Court aufhielt. Dort wurde er von einem Unbekannten und vier weiteren Jugendlichen im Alter von 15 bis 16 Jahren festgehalten und mit Pfefferspray attackiert. Anschließend flüchtete die Gruppe.

Der 15-Jährige erlitt Augenreizungen, die jedoch keine ärztliche Behandlung erforderten. Der Täter wird als etwa 15 bis 16 Jahre alt und rund 160 Zentimeter groß beschrieben.

Er hatte lange, schwarze Haare, die nach hinten gekämmt waren, und trug eine schwarze Cap, einen schwarzen Pullover von Kenzo, eine dunkle Hose und schwarze Schuhe. Zudem hatte er eine Eastpack-Tasche dabei. Das Polizeirevier Esslingen hat die Ermittlungen aufgenommen und prüft auch einen möglichen fremdenfeindlichen Hintergrund aufgrund von möglichen vorangegangenen Äußerungen.

Zeugen, die den Angriff beobachtet haben oder Hinweise zur gesuchten Personengruppe geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0711/3990-330 bei der Polizei zu melden. Auch Personen, die sich zum Zeitpunkt des Vorfalls auf dem Sportplatz aufgehalten haben, werden gebeten, sich zu melden.