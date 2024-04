Stempel und andere Accessoires: Wie wichtig sind sie heutzutage noch?

therealcicero / Pixabay

Wer an moderne Büros denkt, hat oft das Bild vom „papierlosen“ Umfeld im Kopf. Während manche überzeugt sind, dass es sich um eine nicht erreichbare Utopie handelt, sind andere der Ansicht, dass es in Zukunft möglich sein wird, komplett ohne Papier auszukommen.

Fest steht: Auf absehbare Zeit wird es ganz sicher Büroaccessoires benötigen, die – sowohl in Deutschland als auch im Rest der Welt – seit Jahrzehnten eine wichtige Rolle spielen. Stempel nehmen in diesem Zusammenhang eine Art „Sonderposition“ ein. Sie wurden im Laufe der Zeit immer weiterentwickelt.

Daher ist die Auswahl an verschiedenen Varianten groß. Aber warum beweisen eigentlich gerade Stempel, dass es schwer werden könnte, das papierlose Büro zu 100 Prozent durchzusetzen?

Stempel können viele Abläufe vereinfachen

Nicht nur Retro- und Nostalgie-Fans können sich für Stempel begeistern. Wenn Einsatzbereich und Gestaltung zusammenpassen, ergibt sich auf Basis dieser Büroaccessoires oft eine nicht zu unterschätzende Arbeitserleichterung.

Genau dies bemerken vor allem diejenigen rasch, die einen individuellen Stempel nutzen. Heutzutage gibt es zahlreiche Anbieter, die es erlauben, ganz eigene Stempelplatten zu gestalten. Unabhängig davon, ob es zum Beispiel darum geht, einen Adressstempel, einen Buchhaltungsstempel oder einen Datumsstempel mit verschiedenen Zusätzen zu kreieren, sind die Möglichkeiten breit gefächert. Und selbstverständlich bietet es sich gegebenenfalls nicht nur an, Buchstaben und Zahlen, sondern auch Logos und Motive in den Abdruck zu integrieren.

Aufgrund der Tatsache, dass es nicht viel Erfahrung erfordert, die kleinen und großen Flächen mit den nötigen Informationen zu versehen, ist die Zeitspanne, die zwischen der Gestaltung und der Bestellung des eigenen Modells liegt, oft kurz.

Papier hat immer noch eine hohe Aussagekraft

Verträge und ähnliche Dokumente sind auch im virtuellen Büro mit einer hohen Aussagekraft verbunden. Heutzutage können sich sicherlich weniger Menschen vorstellen, eine notarielle Beglaubigung ausschließlich per E-Mail zu erhalten. Und an dieser Stelle kommen ebenfalls Papier, Stifte und Stempel ins Spiel.

Sie helfen dabei, Handelsgeschäfte und Ähnliches ganz offiziell abzusegnen. Ganz nebenbei ergibt sich auf ihrer Basis häufig ein besonderer Erinnerungswert.

Wer sich zum Beispiel den Traum vom eigenen Haus verwirklicht hat oder herausfinden möchte, wie Arbeitsverträge zum Beginn der Unternehmensgeschichte ausgesehen haben, holt einfach die entsprechenden Akten hervor und kann somit noch ein wenig besser in Erinnerungen schwelgen.

Dokumente auf der Basis von Papier: Bei entsprechender Lagerung langfristig „abrufbar“

Zahlreiche Schriften aus dem Mittelalter beweisen, dass es möglich ist, Dokumente bei einer entsprechenden Lagerung und Pflege über Jahrhunderte zu erhalten. Obwohl es selbstverständlich wichtig ist, mit Hinblick auf die Aufbewahrung verschiedener Belege die Vorgaben ordnungsgemäßer Buchführung zu erfüllen, kann es ein gutes Gefühl vermitteln, wenn Rechnungen und Co. zusätzlich in ausgedruckter Form vorliegen.

Unabhängig davon, ob der Server gerade erreichbar ist oder nicht, besteht somit die Möglichkeit, sich schnell einen Überblick zu verschaffen. Damit einem schnellen Wiederfinden nichts im Wege steht, ist es selbstverständlich, unerlässlich, ein gewisses Maß an Ordnung zu halten.

Büroaccessoires wurden an die hohen Anforderungen ihrer Nutzer angepasst

Selbstverständlich wäre es falsch, anzunehmen, dass sich Büroaccessoires im Laufe der Zeit nicht verändert hätten. Vor allem die bereits erwähnten Stempel beweisen in diesem Zusammenhang, dass es möglich ist, unter anderem klassische Alltagshelfer immer wieder neu zu erfinden.

Wer zum Beispiel keine Lust auf die klassische Holzstempel-Variante hat, kann sich heutzutage unter anderem für Stempelautomaten entscheiden. Charakteristisch ist hierbei, dass das Stempelkissen im Gehäuse verbaut wurde. Es liegt dementsprechend gut geschützt im Innenbereich und trocknet nicht allzu schnell aus.

Zu guter Letzt ist es aufgrund der großen Auswahl an unterschiedlichen Stempelmodellen ratsam, die verschiedenen Varianten miteinander zu vergleichen. Die Zeiten, in denen ein Stempel noch ausschließlich blaue Abdrücke produzierte, sind vorbei. Hierbei zeigt sich einmal mehr, dass Komfort, moderne Accessoires und traditionelle Alltagshelfer sich miteinander verbinden lassen. Ähnliche Entwicklungen zeigen sich auch in anderen Bereichen, zum Beispiel mit Hinblick auf Drucker, Ergonomie am Arbeitsplatz und PC-Bildschirme.