Zuffenhausen: Trio versucht Kinder am Bahnhof auszurauben

Stuttgart. Am Bahnhof Zuffenhausen kam es zu einem Vorfall, bei dem ein unbekanntes Trio versuchte, Kinder auszurauben. Am Freitagnachmittag wurden drei Kinder im Alter von 12 und 13 Jahren von mutmaßlich jugendlichen Tätern bedroht. Einer der Unbekannten hielt dabei ein Messer in der Hand und verlangte Geld von den Kindern.

Als die Kinder nicht auf die Forderung eingingen und weiterliefen, wurde einer von ihnen gegen eine Wand gedrückt und nach seinem Mobiltelefon gefragt. Die Kinder konnten jedoch unverletzt entkommen, da die Täter ohne Beute flohen. Trotz alarmierter Polizei verlief die Fahndung nach den Tätern erfolglos.

Die Täter werden als zirka 14 bis 16 Jahre alt beschrieben, ein weiterer soll etwa 12 bis 16 Jahre alt sein. Sie trugen jeweils verschiedene Kleidung, darunter Trikots von Fußballvereinen und bekannten Marken. Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei zu melden.