Remshalden: 43-Jähriger wegen mutmaßlich versuchten Totschlags verhaftet

Geradstetten . Nach einem Streit in einer Wohnung in Remshalden-Geradstetten wurde am Dienstagabend ein 43-jähriger Mann festgenommen. Der Mann geriet in Streit mit dem Bewohner der Wohnung, der ebenfalls 43 Jahre alt ist.

Im Verlauf des Streits schlug der Mann den Bewohner mehrfach und verletzte ihn lebensgefährlich. Der Verletzte wurde umgehend mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht.

Die Polizei konnte den Tatverdächtigen vorläufig festnehmen und am Mittwochnachmittag dem Haftrichter am Amtsgericht Waiblingen vorführen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart wurde Haftbefehl wegen des dringenden Verdachts des versuchten Totschlags erlassen und in Vollzug gesetzt. Der deutsche Tatverdächtige wurde daraufhin in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Die Ermittlungen der Kriminalpolizei Waiblingen sind noch im Gange und die genauen Hintergründe des Streits werden weiterhin untersucht.