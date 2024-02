4-Ketten-Haus in Esslingen-Hohenkreuz: Alternatives Wohnen der neuen Art

In ganz Europa einzigartig: Das Projekt der „Alternatives Wohnen1“ aus Esslingen. Es entstehen im neuen Tobias-Mayer-Quartier vier Häuser, die miteinander verbunden und begehbar sind. 40 Menschen werden hier zusammenwohnen und alles teilen.

Von Alexander Kappen

Esslingen. „Soziale Weiterentwicklung der Gesellschaft“ ist einer der Werte der Gruppe „Alternatives Wohnen 1“ aus Esslingen. Bis 2027 sollen im Tobias-Mayer-Quartier im Stadtteil Hohenkreuz vier Häuser gebaut werden, die alle miteinander verbunden sind.

Man kann also durch Gänge in alle Häuser gelangen. 40 Menschen wohnen so praktisch in einem Haus zusammen und teilen alles: Rasenmäher, Kaffeemaschine, Werkzeug.

Wenn man etwas kaufen möchte, wird Gemeinsachftsrat abgehalten. Eine Kommune in einem 4-Ketten-Haus. Einzigartig in ganz Europa bisher!

AlWo 1 · Alternatives Wohnen in Esslingen