Stuttgart-Süd: Grausamer Wildschwein-Anfgriff an Tankstelle

pexels / bogdan krupin

Stuttgart-Süd. Am Samstagnachmittag wurde der Polizeinotruf alarmiert, da mehrere Personen ein freilaufendes Wildschwein im Bereich Stuttgart-Heslach gesichtet hatten.



Trotz intensiver Suche, bei der auch der Tiernotdienst eingebunden wurde, konnte das Tier nicht gefunden werden. Später meldete sich eine Frau beim Polizeirevier 3 Gutenbergstraße und berichtete, dass ihr 77-jähriger Ehemann gegen 15.50 Uhr von einem Wildschwein angegriffen wurde, als er sich in der Nähe einer Tankstelle in der Karl-Kloß-Straße befand.



Der Mann erlitt dabei schwere Bissverletzungen und musste in einem Krankenhaus in Stuttgart behandelt werden.

Fakten über Wildschweine

Wildschweine gehören zur Familie der Schweine und sind in Europa, Asien und Nordafrika verbreitet.

Sie sind dämmerungs- und nachtaktiv und leben in Wäldern, Gebüschen und Ackerflächen.

Wildschweine haben eine robuste Körperbau und sind mit kräftigen Hauern ausgestattet.

Ihre Nahrung besteht vor allem aus Wurzeln, Früchten, Nüssen und Insekten.

Wildschweine können eine Geschwindigkeit von bis zu 40 km/h erreichen und sind gute Schwimmer.

Schutzmaßnahmen vor Wildschweinangriffen

Wenn man auf ein Wildschwein trifft, sollte man Ruhe bewahren und das Tier nicht bedrängen.

Es ist ratsam, Abstand zu halten und dem Wildschwein den Fluchtweg offen zu lassen.

Wildschweine können aggressiv werden, wenn sie sich bedroht fühlen. In solchen Fällen sollte man sich langsam zurückziehen und das Tier nicht anstarren.

Es ist wichtig, keine plötzlichen Bewegungen zu machen und keine lauten Geräusche zu erzeugen, um das Wildschwein nicht zu erschrecken.

Hunde sollten an der Leine gehalten werden, um Konfrontationen mit Wildschweinen zu vermeiden.

Wenn ein Wildschwein angreift, sollte man versuchen, sich auf einen Baum oder auf eine erhöhte Fläche zu retten.

Bei einem Angriff sollte man nicht versuchen, das Wildschwein zu bekämpfen, sondern sich stattdessen schützen, indem man den Kopf, den Nacken und die Seiten des Körpers abdeckt.