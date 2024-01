Warum es wichtig ist, seine Gewohnheiten auch im Berufsalltag zu hinterfragen

Pexels / Andrea Piacquadio

Letztendlich hat auch der Jahreswechsel einmal mehr dafür gesorgt, dass sich viele Menschen Gedanken über ihre Gewohnheiten gemacht haben – meist in privater Hinsicht. Immerhin handelt es sich beim 01.01. doch um ein wunderbares Datum, um zum Beispiel mit dem Rauchen aufzuhören oder mehr Sport zu treiben.

Wer sich jedoch in Erinnerung ruft, wie viel Zeit er im Büro verbringt, erkennt schnell, dass es durchaus sinnvoll ist, bei der Suche nach eingefahrenen Gewohnheiten auch den Berufsalltag unter die Lupe zu nehmen. Denn: Auch hier gibt es mitunter einige Fallstricke, die mit verschiedenen Tipps umgangen werden können.

Die folgenden Abschnitte liefern zahlreiche Inspirationen zu diesem – durchaus spannenden – Thema.

Tipp Nr. 1: Im Einkauf neuen Lieferanten eine Chance geben

Viele Unternehmen arbeiten seit Jahren mit denselben Lieferanten zusammen. Auch, wenn hiergegen grundsätzlich nichts einzuwenden ist, kann es jedoch sinnvoll sein, Geschäftsbeziehungen zumindest zu hinterfragen. Wer zum Beispiel einen neuen Shop für Industriebedarf ausprobiert und Preise vergleicht, kann gegebenenfalls Geld sparen.

Hierbei geht es nicht darum, „blind“ zu wechseln, sondern vielmehr darum, zu erkennen, dass Konditionen, die in der Vergangenheit einmal überzeugt haben, mittlerweile durch aktuelle Angebote gegebenenfalls getoppt werden können. Eventuell bietet es sich auch an, nicht alle Leistungen aus einer Hand zu beziehen, sondern Büromaterialien, Industriebedarf und Co. von unterschiedlichen Stellen einzukaufen.

Tipp Nr. 2: Auf eine ausreichende Flüssigkeitszufuhr achten

Im oft hektischen Büroalltag ist es natürlich – ebenso wie beim Sport und beim Abnehmen – wichtig, ausreichend zu trinken. Leider gerät genau das immer wieder in Vergessenheit. Und auch, wenn viele Menschen ihren Kaffee zu schätzen wissen, wenn es darum geht, wach zu werden, gehören im Idealfall auch Wasser und ungesüßter Tee zum „Trink-Plan“.

Schnell zeigt sich, dass es eigentlich nicht schwerfällt, mehrere Gläser oder Tassen in den Arbeitsalltag zu integrieren. Wer bemerkt, dass er das Trinken immer wieder vergisst, kann sich auch mit einer App an seine Flüssigkeitsaufnahme erinnern lassen.

Tipp Nr. 3: Bewegungsintervalle einplanen

Regelmäßiges Aufstehen und die verbundenen Bewegungsintervalle können definitiv dabei helfen, den Kreislauf in Schwung zu bringen. Zudem ist es auf diese Weise oft auch möglich, Rücken- und Nackenschmerzen vorzubeugen.

Besagte Bewegungsintervalle müssen nicht zwangsläufig besonders zeitaufwendig sein. Meist reicht es aus, sich lediglich ein wenig die Beine zu vertreten. Genau das unterstützt nicht nur die Aktivität, sondern befreit auch oft den Kopf. Wer dementsprechend schon länger an einer Aufgabe sitzt und bemerkt, dass er einfach nicht weiterkommt, sieht nach einem kurzen Spaziergang über den Büroflur oft schon etwas klarer.

Tipp Nr. 4: Mitarbeitergespräche besser vorbereiten

Nicht nur Mitarbeiter, sondern auch Vorgesetzte sollten ihre Vorgehensweise in regelmäßigen Abständen überdenken – auch dann, wenn es darum geht, Mitarbeitergespräche vorzubereiten. Hier reicht es in der Regel nicht aus, ausschließlich Tag und Uhrzeit mitzuteilen.

Wer den Mitgliedern seines Teams die Chance geben möchte, zu einem bestimmten Thema Stellung zu nehmen, sollte sich im Vorfeld der entsprechenden Meetings transparent zeigen und auch dazu bereit sein, Rückfragen zu beantworten. Somit fällt es oft noch ein wenig leichter, die Basis für ein Gespräch auf Augenhöhe zu schaffen.

Tipp Nr. 5: Über das Homeoffice als Alternative nachdenken

Die Corona Pandemie hat auch hierzulande bewiesen, dass es durchaus sinnvoll sein kann, seinen Mitarbeitern Homeoffice anzubieten. Viele Menschen fühlen sich in ihren eigenen vier Wänden wohler. Ganz nebenbei entfällt oft der Arbeitsweg mit dem Auto. Eine hervorragende Möglichkeit, wenn es darum geht, die Umwelt zu schonen!

Und damit die Effektivität nicht auf der Strecke bleibt, gibt es heutzutage verschiedene Softwarelösungen, die dabei helfen können, die übertragenen Arbeiten, aber auch die Arbeitszeiten im Homeoffice, nachzuhalten.

Egal, ob dauerhaft oder lediglich an einem oder zwei Tagen in der Woche: Manchen Arbeitnehmern ist die Homeoffice-Option so wichtig, dass sie sich das Unternehmen, bei dem sie in Zukunft arbeiten möchten, explizit danach aussuchen. Und wenn mehr Menschen mit den Möglichkeiten, die ihnen der Arbeitsmarkt bietet, zufrieden sind, dürfte sich dies auch positiv auf die Beschäftigungszahlen auswirken.