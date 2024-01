Sorgenfreies Weihnachtsfest: Der richtige Versicherungsschutz für den Worst-Case

Wahrscheinlich jeder wünscht sich besinnliche Weihnachten im Kreise von Familie und Freunden. Nach einem Spaziergang in idyllisch verschneiter Landschaft sitzt man abends zusammen am Tisch und genießt den duftenden Gänsebraten mit Rotkohl. Und am Ende packen alle ihre Geschenke unter dem Weihnachtsbaum aus, der in dem von Kerzen romantisch erleuchteten Wohnzimmer steht. Doch meist kommt es anders als man denkt.

Der Albtraum einer jeden Hausfrau muss ja nicht gleich wahr werden: Der Braten verbrennt im Ofen, die Karte wirft den dekorierten Christbaum um, der Tischnachbar schüttet Rotwein auf das Kleid der Gastgeberin und der Adventskranz setzt die Gardinen in Brand. In Kombination ist das sicher der Weihnachts-Super-Gau. Doch auch jedes einzelne der beschriebenen Szenarien dürfte für Ärger und letztlich dafür sorgen, dass die Feiertage alles andere als gemütlich und froh werden. Doch wenn man für den Fall der Fälle vorgesorgt hat, ist man die eine oder andere schlaflose Nacht los.

So sollte man auf ausreichenden Versicherungsschutz achten. Im Falle der Privathaftpflichtversicherung sollten Mieterinnen und Mieter darauf achten, dass Mietsachschäden in ausreichender Höhe versichert sind – und zwar in Wohnräumen, Gebäuden und auf Grundstücken. Dazu zählen beispielsweise fest verbaute Gegenstände wie die Einbauküche oder auch Fußböden. Diese könnten bei einem Brand Schaden nehmen. Allerdings kann man schnell selbst auf einem solchen sitzen bleiben, wenn man unaufmerksam war.

So sollten Kerzen und andere potenzielle Brandquellen nie unbeaufsichtigt bleiben. Greift ein Feuer auf Möbel über, sind diese über die Hausratversicherung abgesichert. Sie springt ein, wenn das Feuer auf bewegliche Gegenstände wie Möbel oder die unter dem Baum liegenden Weihnachtsgeschenke übergreift oder die Kleidung der Gäste in Brand setzt. Auch für Gebäudeeigentümerinnen und -eigentümer gibt es eine passende Police. Die Wohngebäudeversicherung springt ein, wenn Schäden direkt am Haus durch das Feuer oder Löschwasser entstehen.

Um nicht Gefahr zu laufen, dass der Versicherer die Leistung wegen grober Fahrlässigkeit kürzt, kann man sich nach Tarifen umschauen, welche auf den Einwand der groben Fahrlässigkeit verzichten und auch solche Schäden bis zur vollen Höhe der Versicherungssumme begleichen. Am besten ist es natürlich, wenn ein Schadensfall gar nicht erst eintritt. Und das hat jeder Versicherte größtenteils selbst in der Hand. Gegen Brandgefahr kann man Vorsorgemaßnahmen treffen und stets ein waches Auge auf Gefahrenquellen haben.

Wenn man versehentlich beim Zubereiten des Festmahls einen geladenen Gast unabsichtlich verletzt, als dieser zur Hand gehen wollte, muss man sich kaum Sorgen machen, wenn man mit einer Haftpflichtversicherung ausgestattet ist, denn diese greift in solchen Fällen. Auf die Höhe der Versicherungssumme kommt es schließlich auch an. Sie sollte mindestens 15 Millionen Euro pauschal für Sach-, Personen- und Vermögensschäden betragen.