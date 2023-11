Ermittlungserfolg: Festnahme nach Brandserie im Landkreis Ludwigsburg

Im nördlichen Teil des Landkreises Ludwigsburg wurden seit Ende des Jahres 2022 in über 20 Fällen Gartenhäuser, Weinberghütten und Brennholzstapel in Brand gesetzt.

Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg ermittelt in dieser Serie von Brandstiftungen seit mehreren Monaten. Inzwischen wurde eine Tatverdächtige aus dem Bereich Leinfelden-Echterdingen ins Visier der Ermittler geraten. Eine 52-jährige Deutsche wurde bereits in der jüngsten Vergangenheit vom Amtsgericht Nürtingen wegen ähnlicher Taten verurteilt.

Die Frau steht im Verdacht, am 3. November 2023 einen Brand im Gewann Holzweinberg in Pleidelsheim gelegt zu haben, bei dem ein Holzlagerschuppen abbrannte und Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro entstand. Außerdem wird ihr vorgeworfen, am 17. April 2023 in Pleidelsheim eine Gartenhütte in Vollbrand gesetzt zu haben, was zu einem Schaden von rund 10.000 Euro führte. Des Weiteren wird sie für zwei Brände in Großbottwar und Marbach am Neckar verdächtigt, bei denen insgesamt ein Sachschaden von rund 100.000 Euro entstand.

Die Staatsanwaltschaft Stuttgart hat Haftbefehl gegen die Tatverdächtige beantragt, der am Mittwochmorgen (8. November 2023) von der Kriminalpolizei vollstreckt wurde. Die Frau wurde vorläufig festgenommen und einem Haftrichter beim Amtsgericht Stuttgart vorgeführt, der den Haftbefehl wegen Brandstiftung erließ und die Frau in eine Justizvollzugsanstalt einwies. (kai)