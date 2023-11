Groß-Brand in Mehrfamilienhaus: Fünf Verletzte und zahlreiche evakuierte Bewohner

Stuttgart-Mitte. In der Nacht zum Montag brach aus bislang unbekannter Ursache ein verheerendes Feuer in einem Mehrfamilienhaus in der Rosenstraße aus. Gegen 01:30 Uhr wurden mehrere Zeugen auf das Feuer im dritten Obergeschoss aufmerksam und alarmierten umgehend die Polizei und die Feuerwehr.

Das schnelle Eingreifen der Rettungskräfte war essentiell, um Schlimmeres zu verhindern. Insgesamt fünf Personen wurden bei dem Brand verletzt und wurden zur Behandlung in umliegende Krankenhäuser gebracht. Unter den Evakuierten befanden sich auch ein Säugling sowie mehrere Kleinkinder.

Die Flammen griffen rasch auf die umliegenden Wohnungen über, wodurch die Wohnungen im dritten, vierten und teilweise im zweiten Obergeschoss derzeit unbewohnbar sind. Für die betroffenen Anwohner wurde die Möglichkeit geschaffen, vorübergehend in einer Notunterkunft unterzukommen. Hier stehen ihnen vorerst Unterkünfte sowie Verpflegung zur Verfügung.

Der entstandene Sachschaden ist bisher noch nicht beziffert worden, da die Brandursache noch nicht eindeutig ermittelt werden konnte. Die Brandermittler der Polizei haben jedoch ihre Arbeit aufgenommen und werden den genauen Verlauf des Unglücks untersuchen.

Die Bewohner des Mehrfamilienhauses sind nun mit den Folgen des Feuers konfrontiert und müssen auf unbestimmte Zeit auf ihre Wohnungen verzichten. Die Gemeinde und verschiedene Hilfsorganisationen arbeiten jedoch bereits eng zusammen, um ihnen in dieser schweren Zeit beizustehen und Unterstützung zu bieten.

Es bleibt zu hoffen, dass die Ursache des Feuers so bald wie möglich geklärt werden kann und die betroffenen Bewohner bald wieder in ihre Wohnungen zurückkehren können. In der Zwischenzeit werden sie in der Notunterkunft bestmöglich betreut und versorgt. Die Gemeinde wird sie in ihrem Wiederaufbau unterstützen und alles daran setzen, dass das Leben für die Betroffenen so schnell wie möglich wieder normalisiert werden kann. (pol/gm)