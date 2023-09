Wasen 2023: So teuer ist das Bier auf dem 176. Cannstatter Volksfest

Maß Bier Wasen Frühlingsfest Volksfest Cannstatter

Das Cannstatter Volksfest, eines der größten und beliebtesten Volksfeste Deutschlands, findet dieses Jahr vom 22. September bis zum 8. Oktober auf dem Cannstatter Wasen in Stuttgart statt. Neben zahlreichen Attraktionen wie Fahrgeschäften, Buden und Shows lockt vor allem das Bier die Besucher an. Doch wie viel kostet eine Maß Bier auf dem Volksfest 2023? Und wie haben sich die Preise im Vergleich zum Vorjahr entwickelt?

Die Bierpreise steigen erneut

Die Antwort ist: Das Bier wird wieder teurer. Die Festwirte haben ihre Preise für eine Maß Bier deutlich erhöht. Damit kostet ein Liter Bier auf dem Cannstatter Volksfest 2023 zwischen 13,40 Euro und 14,20 Euro, je nach Zelt und Brauerei. Das ist ein neuer Rekordpreis, denn im letzten Jahr mussten Besucher lediglich zwischen 12,40 Euro und 13,20 Euro für einen Liter frisch Gezapftes ausgeben.

Im Vergleich mit dem Oktoberfest in München ist der Bierpreis auf dem Wasen aber immer noch moderat. In der bayerischen Landeshauptstadt müssen Biertrinker in diesem Jahr nämlich bis zu 14,90 Euro in den regulären Zelten hinlegen. Im Weinzelt sind es dort sogar 17,40 Euro.

Die Gründe für die Preiserhöhung des Bieres auf dem Wasen sind vielfältig. Die Festwirte müssen höhere Kosten für Personal, Sicherheit, Energie und Hygiene tragen. Außerdem sind die Rohstoffpreise für Malz und Hopfen gestiegen. Die Brauereien geben diese Kosten an die Festwirte weiter, die sie wiederum an die Gäste weitergeben. Die Festwirte betonen jedoch, dass sie trotz der Preiserhöhung nur eine geringe Gewinnspanne hätten und das Bier auf dem Volksfest immer noch günstiger sei als in vielen Gaststätten oder Hotels.

Die Bürger reagieren unterschiedlich auf die höheren Bierpreise. Einige sagen, dass sie das Bier auf dem Wasen genießen wollen und bereit sind, dafür mehr zu bezahlen. Andere möchten weniger trinken oder auf andere Getränke wie Wein oder Wasser ausweichen. Wieder andere sagen, dass sie das Volksfest meiden und sich günstiger über einen Getränke Lieferservice in Stuttgart versorgen werden.

Wie auch immer die persönliche Entscheidung ausfällt, eines ist sicher: Das Cannstatter Volksfest ist mehr als nur Bier. Es ist ein Fest für alle Sinne, das Tradition und Moderne verbindet. Es bietet Spaß und Unterhaltung für Jung und Alt, für Familien und Freunde, für Einheimische und Touristen. Es ist ein Stück schwäbischer Lebensfreude, das man sich nicht entgehen lassen sollte. Und schließlich kann man hier auch noch ganz andere Dinge tun, als nur Maßkrüge zu stemmen.

Abseits des Bieres: Spaß auf dem Wasen

Doch was sollte man sich auf dem Cannstatter Volksfest 2023 keineswegs entgehen lassen? Hier sind einige Tipps für ein unvergessliches Wasen-Erlebnis.

Das Riesenrad : Wer einen spektakulären Blick über das Festgelände und die Stadt Stuttgart genießen möchte, sollte eine Fahrt im Riesenrad nicht verpassen. Das Sky Lounge Wheel ist mit 58 Metern Höhe eines der höchsten transportablen Riesenräder der Welt und verfügt über 40 Gondeln mit Platz für jeweils acht Personen.





Der Krämermarkt : Wer auf der Suche nach einem originellen Souvenir oder einem besonderen Geschenk ist, sollte den Krämermarkt besuchen. Der Krämermarkt ist ein traditioneller Markt mit rund 30 Ständen, die eine bunte Vielfalt an Waren anbieten. Hier findet man alles von Schmuck, Lederwaren, Keramik, Spielzeug und Gewürzen bis hin zu Kunsthandwerk und Antiquitäten.





Weitere Attraktionen: Neben diesen Highlights gibt es noch viele weitere Attraktionen auf dem Cannstatter Volksfest zu entdecken. Zum Beispiel kann man lecker essen (auch vegan), sich im Geisterhaus gruseln, im Autoscooter Spaß haben, im Breakdance drehen oder im Wellenflug schweben. Für die Kleinen gibt es auch viele kindgerechte Angebote wie das Kinderkarussell oder das Ponyreiten.

Das 176. Cannstatter Volksfest findet vom 22. September bis zum 8. Oktober 2023 auf dem Cannstatter Wasen statt. Der Eintritt ist frei und die Öffnungszeiten variieren je nach Tag. Für mehr Informationen kann man die offizielle Website www.cannstatter-volksfest.de besuchen. Hier gibt es auch einen Lageplan, auf dem alle Attraktionen verzeichnet sind.