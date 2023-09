Mundelsheim: Sekundenschlaf führt zu Auffahrunfall

Eine schwerverletzte Person und rund 25.000 Euro Sachschaden sind das Resultat eines Verkehrsunfalls, der sich am Sonntagmorgen gegen 08:20 Uhr auf der Bundesautobahn 81 zwischen den Anschlussstellen Mundelsheim und Pleidelsheim ereignete.

Der 19-jährige Fahrer eines Opel Corsa war dort aus Richtung Heilbronn kommend in Fahrtrichtung Stuttgart auf dem rechten Fahrstreifen unterwegs. Nach eigenen Angaben schlief der 19-Jährige kurz ein und fuhr dabei mit seinem Corsa auf den Anhänger des vor ihm fahrenden Lkw auf. Durch den Aufprall überschlug sich der Opel, drehte sich wieder auf die Räder und kollidierte anschließend mit der Mittelleitplanke, bis er schließlich auf dem linken Fahrstreifen zum Stillstand kam.

Der 19-Jährige zog sich dabei schwere Verletzungen zu und musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden.

Der 52-jährige Lkw-Fahrer blieb unverletzt. Der Opel Corsa war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Milchtanklaster konnte seine Fahrt ebenfalls nicht mehr fortsetzen und blieb zunächst auf dem Autobahnparkplatz Kälbling stehen.

An den beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden von insgesamt rund 15.000 Euro, der Schaden an der Mittelleitplanke beläuft sich auf etwa 10.000 Euro. Für die Unfallaufnahme musste die Fahrbahn in Fahrtrichtung Stuttgart für eine Stunde voll gesperrt werden. Anschließend konnte der Verkehr bis zum Abschluss der Maßnahmen über den Standstreifen an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden. (pol/fm)