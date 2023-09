Endlich geht’s los: 176. Stuttgarter Volksfest

Alle Infos zum Fest: Das Almhüttendorf heißt nun Albdorf und bietet regionale Produkte an

Einige andere Sachen verändern sich unter anderem natürlich die Preise für Bier und Göckele – in den Festzelten wird es etwas teurer.

Von Alexander Kappen

Stuttgart-Bad Cannstatt. Am Freitag geht endlich wieder los: Der Wasenrummel ist eröffnet. Stuttgarts OB Frank Nopper schlug das erste Bierfass an. 17 Tage lang wird gefeiert bis 8. Oktober Los geht es wochentags um 12 Uhr, am Wochenende um 11 Uhr. Abends bis 23 Uhr. 95 000 Besucher dürfen gleichzeitig auf dem Wasen. 280 Betriebe sorgen für Spaß und Unterhaltung.

Neue Fahrgeschäfte: Fast&Furios, Beach Jumper, Jetlag, Feuer und Eis, The Grand Carousel und das mobile 7D-Kino.

Im Fürstenberg-Zelt gibt es einen Wirtswechsel. Peter Brandl hat aufgehört. Für ihn ist Moritz Haake am Start. Das Almhüttendorf heißt jetzt Albdorf. Die Maß Bier kostet nun 14.20 Euro. Das halbe Göckele kostet soviel wie eine Maß.

Die Stadtbahnlinie U11 fährt an allen Festtagen vom Hauptbahnhof zum Wasen.

Am Sonntag um 10.40 Uhr startet der Volksfestumzug durch Bad Cannstatt. Das dritte, der SWR, überträgt das wieder live im Fernsehen.