Forbes stuft TECH als „die beste Online-Universität der Welt“ ein

Pexels / Gustavo Fring

(Anzeige) Das führende Wirtschafts- und Finanzmagazin hebt die Erfolgsgeschichte der TECH Technologischen Universität hervor, die es ermöglicht, die besten akademischen Programme im 100%igen Online-Modus von jedem Ort der Welt aus zu absolvieren.

Das renommierte Wirtschafts- und Finanzmagazin Forbes hat die TECH Technologische Universität als „beste digitale Universität der Welt“ ausgezeichnet. Dies wurde vor kurzem in einem ausführlichen Artikel in der digitalen Ausgabe des Magazins veröffentlicht, in dem die Erfolgsgeschichte dieser Einrichtung hervorgehoben wurde: „Dank ihres akademischen Angebots, der Auswahl ihrer Lehrkräfte und einer innovativen Lernmethode, die darauf abzielt, die Fachkräfte der Zukunft auszubilden“.

In diesem Sinne hat die renommierte Wirtschaftszeitschrift die ständige Arbeit dieser Universität hervorgehoben, um an der Spitze des Bildungssektors zu stehen. Und das in einer Zeit, in der die gesundheitlichen und sozialen Bedingungen den Niedergang traditioneller Lehrmodelle zugunsten neuer Online- und Fernstudienansätze beschleunigt haben.

So hebt Forbes die 100%ige Online-Methodik der TECH und ihre Ergebnisse hervor, die „hervorragend sind und die weltweiten Qualitätsstandards zur Bewertung der Wirksamkeit der Online-Bildung mit Bravour übertreffen“. In der Tat hat dieser akademische Ansatz auf der ‚Likert-Skala‘ mehr als 4 von 5 Punkten erreicht. Ebenso hat die Relearning-Methode mehr als 8 von 10 Punkten erhalten, womit TECH eindeutig die beste Online-Universität der Welt ist.

TECH, die größte digitale Universität der Welt, setzt derzeit Maßstäbe im Online- und Fernunterricht. Dafür sprechen ihr umfangreicher akademischer Katalog mit mehr als 10.000 Studiengängen, die Auswahl eines erstklassigen Lehrkörpers und das ständige Bemühen, Inhalte von höchster Qualität anzubieten. All dies macht die mehr als 500.000 Absolventen der TECH zu den am meisten geschätzten Fachleuten, die nicht nur über das aktuellste Wissen verfügen, sondern auch bei den großen internationalen Unternehmen sehr begehrt sind.

Forbes hebt auch die umfangreiche Geschäftsexpansion von TECH hervor, das sich seit seiner Gründung im Jahr 2015 unter den 200 am schnellsten wachsenden Unternehmen in Europa und als das spanische Technologieunternehmen mit der höchsten Bewertung in den letzten Jahren positionieren konnte. Diese Anerkennungen sowie das Engagement für Expansion und hochwertige Bildung machen die TECH Technologische Universität zum größten Bildungsanbieter weltweit.

Das umfassendste akademische Angebot im Bereich der Online-Bildung

Einer der Aspekte, die die TECH Technologische Universität einzigartig machen, ist ihr hervorragendes akademisches Angebot. Diese Einrichtung verfügt über einen umfangreichen Katalog von Hochschulprogrammen, bestehend aus Bachelorabschlüssen, Masterstudiengängen, Universitätsexperten, Programmen für Managemententwicklung, Sprachkursen und Universitätskursen. Alle Studiengänge werden online angeboten, was es den Studenten erleichtert, ihr akademisches, berufliches und privates Leben zu vereinbaren.

Darüber hinaus verfügt die Universität nicht nur über traditionelle Fachbereiche, sondern hat in ihrem Bemühen um ständige Innovation in den letzten Jahren auch völlig neue Wissensbereiche aufgenommen, die auf die heutige Berufswelt abgestimmt sind. So bietet TECH heute unter anderem Studiengänge an, die sich mit der Welt des Metaversums, den Kryptowährungen oder der virtuellen Realität befassen. All dies, ohne die traditionellen akademischen Bereiche zu vernachlässigen, die eine ständige Aktualisierung auf professioneller Ebene erfordern, wie z. B. die Gesundheitswissenschaften oder die Geschäftswelt, um nur einige zu nennen.

Damit verfügt die Universität über einen in der Branche einzigartigen Katalog von Wissensgebieten, der Fakultäten wie Sportwissenschaft, Design, Bildung, Krankenpflege, Wirtschaftsschule, Sprachschule, Pharmazie, Physiotherapie, Geisteswissenschaften, Informatik, Ingenieurwissenschaften, Recht, Medizin, Zahnmedizin, Ernährung, Psychologie, Journalismus und Kommunikation, Veterinärmedizin und Videospiele umfasst.

Die Wiederholung von Konzepten als Lernmethode: das Relearning

Die TECH Technologische Universität ist sich des Scheiterns der traditionellen Lehrmethoden bewusst und hat in ihrem Bestreben, das Lernsystem zu verbessern, eine innovative Methode eingeführt, die auf der Wiederholung von Konzepten beruht. Unter dem Namen Relearning ist diese pädagogische Methode einzigartig, da sie eine hohe pädagogische Qualität mit den höchsten akademischen Standards und der neuesten Bildungstechnologie verbindet. Darüber hinaus ist TECH die einzige Universität, die für die Anwendung dieser pädagogischen Methode in ihren Programmen akkreditiert ist.

In diesem Sinne stellt Forbes fest, dass „die mit der Lernmethode erzielten Ergebnisse hervorragend sind“ und dass „sie die Gesamtzufriedenheit der Studenten bei den Indikatoren verbessern, die TECH als beste Online-Universität ausweisen“. Dies führt dazu, dass immer mehr Absolventen dieser Einrichtung den Lernprozess an der TECH positiv bewerten und ein Studium an dieser Universität anstelle von anderen empfehlen.

Um diese Methodik effektiv anzuwenden, konzentriert sich TECH darauf, den Studenten Lehrmaterialien in verschiedenen Formaten zur Verfügung zu stellen: Texte, interaktive Videos, Illustrationen, Wissenskarten und andere. Sie alle werden von qualifizierten Lehrkräften entwickelt, die ihre Arbeit darauf ausrichten, reale Fälle mit der Lösung komplexer Situationen durch Simulationen, Fallstudien, die auf jede berufliche Laufbahn angewandt werden, und auf Wiederholung basierendes Lernen durch Audios, Videos, Präsentationen, Animationen, Bilder usw. zu verbinden.

Das Wesentliche dieser Methodik besteht darin, dem Studenten Vertrauen und Autonomie zu vermitteln. Auf diese Weise wird das Wissen dauerhaft im Studenten verankert, der zudem in seinem eigenen Tempo und entsprechend seiner Zeit und seinem Lebensstil lernen kann. Dies ist etwas, was mit traditionellen Lernmethoden undenkbar war.

TECH Technologische Universität

Die 2015 gegründete TECH Technologische Universität wurde mit dem Ziel ins Leben gerufen, die Grundlagen der traditionellen Bildung zu erschüttern, indem sie ein neues akademisches Modell vorschlägt, das auf der Qualität der Inhalte und einer einzigartigen Methodik basiert, die ein immersives Lernen bietet, das sich nicht nur auf die Kenntnis eines Themas konzentriert, sondern auch auf das Wissen, wie es anzuwenden ist.

Darüber hinaus wurde die TECH-Bildungsgruppe kürzlich als eines der 200 am schnellsten wachsenden Unternehmen in Europa ausgezeichnet. Auf diese Weise ist sie als internationales Cluster privater digitaler Universitäten strukturiert, die sich darauf konzentrieren, Aufbaustudiengänge auf höchstem Niveau anzubieten.