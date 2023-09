Filmtipps die 5. : Neue spannende Filme aus dem Netz

hotcakejoy / sxc

Jetzt kommen die langen Herbstabende und damit auch Zeit für tolle Filme

Der Stuttgarter Journal Filmtester hat wieder die Streamingdienste durchforstet nach coolen Movies.

Von Alexander Kappen

„Rheingold“: Auf dem Streamingsdienst Amazon Prime kann man den Film aus dem Jahr 2022 leihen. Es gibt ihn bereits auch auf DVD. Es wurde auch in Stuttgart gedreht. Die Autobahnzufahrt in Obertürkheim ist zu sehen und das Esslinger Goldgeschäft „Domizil“ (wir berichteten). Der Film dreht sich um das Leben des deutschen Rappers „Xatar“. Er war an dem legendären Goldraub 2009 beteiligt, als man als Polizisten verkleidet in Deutschland einen Goldtransport überfiel. Das Gold ist bis heute verschwunden im Wert von 1,7 Millionen Euro. Die Familie von Xatar flüchtet über Irak nach Deutschland. Es gibt einen Zwischenstopp in Holland, wo Xatar Musikmanagment studiert. Dann fängt er mit Kampfsport an und verdient sich so den Namen Xatar=“Gefährlich“. Der Film fängt etwas zäh an mit Klavierunterricht bei seinem jähzornigen Vater. Aber dann wird er doch noch sehr unterhaltsam und beinhaltet immer wieder flotte Musikpassagen natürlich Rap. 2014 verließ er das Gefängnis nach 5 Jahren Haft und trat auch in deutschen TV-Talkshows auf. Der Film ist sehenswert!

„Manta Manta zwoter Teil“: Auch leihbar auf Prime. 30 Jahre nach dem ersten Teil kommt nun der zweite Teil mit Till Schweiger alias „Axel“. Auch Michael Kessler ist wieder dabei als Klausi, der wieder genauso verpeilt ist wie in Teil eins und bei einem Abendessen einer türkischen Familie mit der Tochter flirtet, was den Vater schon die Messer wetzen lässt… Lukas Podolski ist kurz zu sehen als Dönerbuden-Betreiber in Köln. Auch Tina Ruland ist dabei als Ex-Ehefrau von Till Schweiger. Alle Darsteller sind 30 Jahre älter… Viel Action (Autos, die durch die Luft fliegen a la Cobra 11) bei dem als Kinofilm produzierten Movie. Es geht schlussendlich um Schulden, die Till Schweigers Kfz Werkstatt hat und ein Autorennen bringt dann die ersehnten 150 000 Euro. Flotte Sprüche und gute Unterhaltung. Auch Till Schweigers älteste Tochter ist in einer Hauptrolle als Axels Tochter „Mücke“ dabei. Bekannt ist sie aus Till Schweigers Film „Off Duty“. Über 1 Million Kinobesucher!

„Sonne und Beton“: Auch auf Prime leihbar. Vier jüngere Jugendliche in Berlin-Neukölln im Jahr 2003. Ähnelt leicht „Fuck you Goethe“. Es geht um Drogendealer, Mädchen und Schule. Und natürlich um Väter die zuschlagen. Die vier Freunde sind in chronischer Geldnot und beschließen deshalb, die brandneuen Computer der Schule zu klauen. Das geht schief… Unterhaltung der derberen Art. FSK ab 12 wobei der Filmtester hier fast ab 18 getippt hätte…es gibt auch einige krasse Gewaltszenen! Wer auf „Fuck you Goethe“ , der wird „Sonne und Beton“ lieben! War 2023 auch im Kino zu sehen.