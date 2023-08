Gastrotest Neueröffnung: Salvini in Korntal-Münchingen

ak 47

Der neue „Italiener“ hat für die Gäste viele positive Merkmale zu bieten

Im Feuerseeweg 4 ist das neue Lokal beheimatet. Hier sitzt man am Waldrand schön auf einer tollen Außenterrasse.

Von Alexander Kappen

Josip Hostic (Foto) ist einer der beiden Geschäftsführer des neuen „Italieners“ in Korntal-Münchingen. Viel Glas und tolle moderne italienische Bilder bringen einen helle Atmosphäre und gemütliches Sitzen. Die Außenterrasse ist sehr schön. Insgesamt gibt es hier rund 50 Plätze (außen und innen).

Der Reporter wurde zum Gastrotest eingeladen. Los ging es an einem Dienstagnachmittag mit einem schönen Weißwein, der eine fruchtige Muskatnote hatte. Danach gab es zur Vorspeise Bruschetta, Ravioli und einen Cappuccino.

Das Essen war lecker und gut abgeschmeckt. Typisch italienisch schmeckte es – wie es wohl nur die Südeuropäer herstellen können…

Das Ambiente besteht aus modernen italienischen Bildern, einer flotten gelblichen Neon-Schriftzug des Salvini. Viel Glas lässt Licht nach innen.

So sieht man auf die schöne Außenanlage. Viel Natur und einige Spaziergänger flanieren am Lokal vorbei. Der Service besteht aus rein männlichen Servicekräften, die gut gelaunt die Speisen an den Tisch bringen. Salvini – ein Lokal zum Wohlfühlen…