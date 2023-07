Tierrettung Mittlerer Neckar zieht Füchse auf

ALEXANDER_IGREVSKY / Pexels

Die Mitarbeiter päppeln die jungen rothaarigen Tiere auf, wenn sie zu Waisen geworden sind

In den Weinbergen in der Nähe Mettingens wo der Reporter zuhause ist, sieht er immer wieder einen jungen Fuchs ohne Eltern herumstreifen. Genau hier würde die Tierrettung zum Einsatz kommen.

Von Alexander Kappen

Aichwald bei Esslingen. In jedem Frühjahr bekommt die Tierrettung Mittlerer Neckar verwaiste Jungfuchswelpen. Die päppelt man dann in Aichwald in der Tierstation auf. Danach kommen sie in die Auffangstation. Es sind nicht nur Fuchswelpen ohne Eltern auch Mäusebussarde mit ramponiertem Federkleid (das waren Krähen) und andere Tiere kommen zur Tierrettung.

Anrufen kann man auch das Nottelefon bei Unfällen oder medizinischen Notlagen von Tieren. Also zum Beispiel bei der eigenen Katze, Hund oder anderen Haustiere.

Die Notruftelefonnummer lautet: 0177-3590902

Die Tierrettung Mittlerer Neckar wurde übrigens 2010 gegründet – von Jürgen Völker und seiner Ehefrau Lenore. Das Einsatzgebiet der Tierrettung umfasst den Landkreis Esslingen sowie Teile des Rems Murr-Kreises und des Landkreises Göppingen.