Wegen großem Andrang: Esslinger Tafel zieht um

Von der Neckarstraße 21 geht es in die Sirnauer Straße in größere Räumlichkeiten

Die Inflation treibt immer mehr Leute auch von der Mittelschicht „in die Hände“ der Tafel. Hier kann man günstig Lebensmittel erhalten.

Von Alexander Kappen

Esslingen. Hier bei der Tafel hat der Reporter auch schon mehrere Monate als Ehrenamtlicher mitgeholfen. In der Neckarstraße 21 hat er Gemüse und Obst sortiert, Transporter entladen, die Lebensmittelspenden von Supermärkten brachten.

Die Anzahl der „Tafel-Kundschaft“ steigt zurzeit stark an. Steigende Kosten lassen immer mehr Menschen verarmen. Sie sind auf die günstigen Lebensmittel der Tafel angewiesen. Diese stammen aus Spenden von Supermärkten. Häufig ist das Mindeshaltbarkeitsdatum dieser Lebensmittel abgelaufen.

Weil der Platz in der Neckarstraße nicht mehr ausreicht, zieht die Esslinger Tafel jetzt um: In die Sirnauer Straße 7 in der Stadtmitte Esslingens. Anfang September wird es dann endgültig soweit sein.

Ukrainische Flüchtlinge, Hartz-IV-Empfänger und ältere Menschen mit geringer Rente sind die Hauptklientel der Tafel. Derzeit kommen bis 150 Personen pro Tag. Kontakt und Spenden: https://www.caritas-fils-neckar-alb.de/