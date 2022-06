Praktischer Guide für Flugreisen ab Stuttgart Airport

Der Stuttgart Airport ist der größte von drei Flughäfen in Baden-Württemberg und gemessen am Passagieraufkommen, steht er deutschlandweit momentan auf Platz sieben. Rund 44 Airlines bringen von hier aus ihre Fluggäste zu 110 Destinationen.

Bei solch einem vielfrequentierten Flughafen kann es daher hilfreich sein, wenn vor einer Flugreise ein paar nützliche Informationen zur Verfügung stehen. Vor allem aber kann es dazu beitragen, dass die komplexen Abläufe am Airport stressfrei ablaufen. In diesem Stuttgart Airport Guide sammeln wir die wichtigsten Themen zusammen: von allgemeinen Informationen bis hin zur Anfahrt, den Parkmöglichkeiten und Informationen zum Check-in.

Allgemeine Informationen Stuttgart Airport

Der Flughafen Stuttgart erhielt im Jahr 2014 zu Ehren des verstorbenen Aufsichtsratsvorsitzenden und Stuttgarter Oberbürgermeisters Manfred Rommel den Namen „Manfred Rommel Flughafen“. Der Airport ist übrigens deutschlandweit der einzige internationale Flughafen, der lediglich eine Start- und Landebahn besitzt. Und trotzdem stand er in 2019 vor Corona mit über 12 Millionen Passagieren deutschlandweit noch vor Köln-Bonn auf Platz sechs der deutschen Airports.

Insgesamt werden die Passagiere an vier Terminals mit 106 Check-in Schaltern und insgesamt 70 Gates abgefertigt. Um nächtlichen Fluglärm zu minimieren, gelten in der Zeit von 23 Uhr und 6 Uhr besondere Nachtflugbeschränkungen. Für die Zukunft sind zudem ehrgeizige Klimaziele des Stuttgarter Flughafens geplant, die noch 10 Jahre vor der Europäischen Union die Umsetzung zum ersten klimaneutralen Flughafen Deutschlands ermöglichen sollen.

Sicher reisen & Sicherheitskontrollen

Auch wenn die bisherige, gesetzliche Maskenpflicht in den Terminals seit dem 3. April entfallen ist, wird Passagieren und Besuchern dennoch dringend empfohlen, weiterhin eine medizinische oder FFP2-Maske im Terminal und in den Shuttle Bussen zu tragen.

An Bord der Flugzeuge gelten die jeweiligen Regelungen der Airlines – bei den meisten ist das Tragen einer Schutzmaske weiterhin verpflichtend. Ferner gelten am Airport die Hygieneregeln: 1,5 Meter Abstand einhalten und regelmäßig Hände waschen. Im Terminal 1 auf der Ebene Galerie & Terrasse befindet das Corona Testcenter, das rund um die Uhr geöffnet ist. Hier können kostenpflichtig Antigen-Schnelltests und PCR-Tests durchgeführt werden.

Der Airport empfiehlt zudem, dass sich Reisende vor Reiseantritt über die Regelungen am Zielort sowie die dortigen Bestimmungen informieren. Passagiere, deren Nachweise nicht den jeweiligen Anforderungen entsprechen, werden am Check-in oder spätestens am Gate abgewiesen.

Für die Sicherheitskontrollen muss derzeit mehr Zeit als gewöhnlich eingeplant werden. Besonders hilfreich für eine schnelle Abfertigung ist es, wenn Passagiere sich vorab über die Gepäckbestimmungen informieren und das Handgepäck ordnungsgemäß packen. Je schneller elektronische Geräte und Flüssigkeiten griffbereit sind und aufs Band gelegt werden, desto weniger Wartezeiten entstehen.

Anfahrt zum Flughafen Stuttgart

Der Airport Stuttgart liegt etwa 12 Kilometer südlich des Stuttgarter Stadtzentrums. Der Flughafen selbst befindet sich zwar nicht innerhalb der Umweltzone, bei einer Anfahrt mit dem Auto durch die Stadt müssen jedoch die angrenzenden Gemeinden beachtet werden.

Die Adresse für das Navigationsgerät lautet: Flughafenstraße 32, 70629 Stuttgart

Der Flughafen ist über die Ausfahrten an der A8 (Ausfahrt 53) oder der B27 zu erreichen.

Wer mit öffentlichen Verkehrsmitteln anreist, der kann schnell und einfach vom Stuttgarter Hauptbahnhof die S-Bahn Linien S2 oder S3 wählen, die in etwa 27 Minuten zum Flughafen fahren. Weiterhin bieten auch Linienbusse und Fernbusse regelmäßige Fahrten zum/vom Airport an.

Möglichkeiten zum Parken am Airport

Beim Parken Flughafen Stuttgart haben Passagiere die Wahl zwischen den 11.000 Parkflächen des Flughafenbetreibers oder den Angeboten der privaten Anbieter in der nahen Umgebung.

Für das Langzeitparken eignen sich besonders gut die privaten Anbieter, denn diese sind häufig günstiger und lästige Laufwege mit Gepäck entfallen, da sie entweder einen praktischen Shuttle Service oder komfortablen Valet-Service direkt am Terminal anbieten.

Zum Abholen und Bringen besteht die Möglichkeit, die ersten acht Minuten kostenfrei direkt an der Abflugebene zu halten. Weitere Möglichkeiten zum Parken in Terminalnähe bieten auch die Parkhäuser P3, P5 und P6.

Check-in am Flughafen Stuttgart

Die Check-in Schalter befinden sich in den Abflugbereichen der vier Terminals. Den Monitoren an den Eingängen kann entnommen werden, wo sich die Schalter der jeweiligen Fluggesellschaft befinden. Weiterhin gibt es Informationsschalter in der Abflugebenen der Terminals 1 und 3. Da die Abflugebenen der vier Terminals direkt miteinander verbunden sind, können alle Laufwege bequem im Innenbereich stattfinden.

Derzeit wird allerdings empfohlen, den Online-Check-in der Airlines zu nutzen, da dieser besonders zeitsparend ist und dadurch lange Warteschlangen an den Schaltern vermieden werden können.

Eine weitere Möglichkeit zum Einchecken sind die elektronischen Check-in Automaten, welche für Passagiere von Aegean, Turkish Airlines, Eurowings, Air France, KLM und Condor bereitstehen.

Ein Vorabend Check-in für Flüge des Folgetags ist aktuell nur bei Condor und Eurowings möglich.