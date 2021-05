Eberhardhöfe Stadtmitte: Neues hippes Kunstprojekt

Der internationale Kunst-Star Tim Bengel beteiligt sich auch

Von Alexander Kappen

Stuttgart. Tim Bengel ist Esslinger und internationaler Kunst-Star. Sein Sandkunstwerke sind beliebt und Millionen wert. Er macht mit beim neuen Kunstprojekt „Eberhardhöfe“. Hier in der Stadtmitte beim Tagblatt-Turm entsteht demnächst etwas Großes: Eine Verbindung von Kunst, Gastro und Soziale Hilfe.

Marcel Wanek aus München ist der Initiator. Der Gastronom mietet derzeit Büroräume in der Eberhardstraße 65 an. Die „Design Office“ sollen aber nur der Ausgangspunkt für mehr angemietete Räume werden. Sein Münchener Catering Unternehmen „Holy Taste“ ist der Renner in der bayrischen Metropole.

Mitte November 2020 startete das Projekt mit einem Pop-Up-Projekt (kurze Zeit) mit vietnamesischer Küche. Hier kann man vietnamesische Speisen mit nachhause nehmen. So hilft man vietnamesischen Flüchtlingen und der Hilfsorganisation „Viva con agua“, sie sich in Vietnam für sauberes Trinkwasser engagiert.

In Zukunft sollen hier weitere Projekte folgen. Tim Bengel will seine Kunst zur Verfügung stellen, um Besucher anzuziehen.

Die Eberhardhöfe haben eine lange Tradition. Bereits 1876 wurde die Außenfassade fertig gestellt, die bis heute teilweise noch dran ist. Ein neuer Treff für Kreative soll hier entstehen. Die sollen heir ihre Kunst kostenlos ausstellen dürfen.

Die Gastronomie übernimmt Wanek. Und soziale Organisationen bekommen hier ebenfalls eine Plattform. Super! Meint Stuttgart Journal.