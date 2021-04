Marienplatz: Erster Bio-Wochenmarkt Stuttgarts

Zweimal im Monat findet der statt / An jedem 2. und 4. Freitag

Von Alexander Kappen

Stuttgart-Süd. Gesund ist sexy. Bio-Supermärkte boomen und nun gibt es auch den ersten Bio-Wochenmarkt in Stuttgart. An jedem 2. und 4. Freitag im Monat kann man am Marienplatz im Stuttgarter Süden ökologisch gesund einkaufen.

Hier trifft sich die Bio-Szene und gesundes Obst und Gemüse wechselt den Besitzer. Es ist der erste seiner Art überhaupt in der Landeshauptstadt.

Seit vergangenem Freitag läuft das Konzept. Es wurde gut angenommen von den Bürgern.

Obst, Gemüse, Eier, Fleisch, Müsli, Öle und Backwaren gibt es hier zu erwerben – alles natürlich ohne Spritzmittel und künstliche Zusätze – Bio eben! Die Initiative dafür ist von der Wirtschaftsförderung der Stadt ausgegangen sowie von der Bio-Musterregion Ludwigsburg.

Zwei Imbissstände locken mit Food to go! Bratwürste, Flammkuchen und Crepés gibt es hier . Von April bis September hat der Bio-Wochenmarkt auf. Von 11.30 bis 19 Uhr. Von Oktober bis März von 11-17 Uhr. Übrigens: Am 30. April ist es wieder soweit!