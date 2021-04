Brandneu: „Pit´s Burger “ in Stuttgart-Ost

Über Lieferando bringt der neue Gastro-Stern leckere Fleischpaddys im Brötchen nachhause

Von Alexander Kappen

Stuttgart-Ost. Pit´s Burger gab es früher bereits in Winnenden. Nun hat er expandiert und hat eine Filiale in Stuttgart-Ost eröffnet, in der Roßbergstraße. Dort war vorher das Café von Oli´s Kronenbäckerei. Der Stuttgart-Journal-Reporter hat ihn bereits ausprobiert.

Über den Lieferdienst „Lieferando“ hat er sich von dort leckere Burger nachhause bringen lassen. Optisch nicht besonders auffällig, überzeugten die Burger aber mit hervorragendem Geschmack. 5 Sterne für den Geschmack! Das Brötchen knusprig lecker und das Fleisch schmeckte nach würzigem Fleisch. Dutzende verschiedene Burger lassen einem die Qual der Wahl. Ähnlich wie das Burgerhouse setzt „Pit´s Burger“ mehr auf Qualität als auf Optik. Toll! Die inneren Werte zählen halt doch mehr…

Man kann sich seine Burger auch telefonisch vorbestellen und dann abholen. Von 11 bis 22 Uhr täglich. Wirklich zu empfehlen meint der Stuttgart-Journal Gastrotester, der weiter für gutes Essen kämpft.

Pit´s Burger, Roßbergstraße 38, Stuttgart-Ost, Tel. 0711-9979580 auch über Lieferando